Dutzend in der K.o.-Phase – Fussballfest in Dänemark

Legende: Erinnerungswürdiger Abend Der Schwede Benjamin Nygren glänzt beim Kantersieg von Nordsjaelland. Imago/Ritzau Scanpix

Nach dem vorletzten Spieltag in der Conference League stehen insgesamt 12 der 24 Teilnehmer an der K.o.-Phase fest.

Das erstaunlichste Resultat gibt es im dänischen Farum, wo Nordsjaelland den türkischen Vertreter Fenerbahce mit 6:1 abfertigt.

Für die K.o-Phase der Conference League qualifiziert sind: Lille, Slovan Bratislava, Gent, Maccabi Tel Aviv, Pilsen, Brügge und Bodö/Glimt aus der Lugano-Gruppe, Aston Villa, Fiorentina, PAOK Saloniki, Frankfurt sowie Servette, das aus der Europa League absteigt. Pilsen und PAOK stehen bereits in den Achtelfinals.

Im «Right to Dream Park» in Farum nahe Kopenhagen spielte Nordsjaelland gegen Fenerbahce insbesondere nach der Pause gross auf. die Dänen erhöhten binnen 30 Minuten von 2:1 auf 6:1. Mann des Spiels war Benjamin Nygren mit einem Hattrick. Nordsjaelland führt die Tabelle mit 10 Punkten an, einen Punkt vor Ludogorets (BUL) und Fenerbahce.

6 Nordsjaelland-Tore im Schnelldurchlauf Aus Sport-Clip vom 01.12.2023.

Aston Villa zog durch ein 2:1 über Legia Warschau in die K.o.-Phase ein. Der Sieg dürfte insbesondere Boubacar Kamara freuen. Sein unglaublicher Patzer beim Gegentor blieb folgenlos.

Villa-Legia: Muci-Traumtor nach Kamara-Blackout Aus Sport-Clip vom 01.12.2023.