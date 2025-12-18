Urs Fischers Mainz 05 qualifiziert sich dank eines 2:0 gegen Samsunspor direkt für den Achtelfinal der Conference League.

Beim dramatischen 3:2-Sieg von AEK Athen gegen Universitatea Craiova reiht sich Dereck Kutesa unter die Torschützen.

Lausanne überrascht gegen Fiorentina und verpasst den Achtelfinal nur knapp.

Mainz 05 – Samsunspor 2:0

Mainz 05 bewegt sich weiter in zwei Welten. Während das Team von Trainer Urs Fischer in der Bundesliga abgeschlagen am Tabellenende steht, läuft es europäisch weiter am Schnürchen. Dank dem 4. Sieg im 6. Liga-Spiel haben sich die Mainzer direkt für die Achtelfinals qualifiziert und stehen zum ersten Mal in der Klubgeschichte in der K.o.-Phase eines europäischen Wettbewerbs. Gegen Samsunspor spielte sich auch Captain Silvan Widmer in den Mittelpunkt. Der Natispieler, der zuletzt angeschlagen gefehlt hatte, traf kurz vor der Pause zum 1:0. Nur wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff erhöhte Nadiem Amiri per Penalty auf 2:0.

AEK Athen – Universitatea Craiova 3:2

Dereck Kutesas Einwechslung zeigte bei AEK Athen zumindest auf den ersten Blick sofort Wirkung. Der Schweizer Stürmer kam in der 64. Minute ins Spiel, in der 65. Minute traf Teamkollege Domagoj Vida zum 1:2-Anschlusstreffer. Kutesa hatte beim Treffer seine Füsse allerdings nicht im Spiel. Doch der Schweizer Nationalspieler hatte sich sein Tor für das Ende aufgespart. In der 8. Minute der Nachspielzeit traf er zum viel umjubelten 2:2-Ausgleich und schoss damit sein Team direkt in den Achtelfinal. In der 105. (!) Minute setzte Luka Jovic vom Punkt noch einen drauf.

Crystal Palace – KuPS Kuopio 2:2

Crystal Palace hat den direkten Einzug in die Achtelfinals derweil verpasst. Der 5. der Premier League kam gegen die Gäste aus dem finnischen Kuopio nicht über ein 2:2-Unentschieden heraus. In Überzahl gelang den Londonern in der 76. Minute immerhin noch der Ausgleich. Angesichts der Marktwerte (501 vs. 7,5 Millionen Euro) kommt allerdings auch der eine Punkt einer kleineren Blamage gleich.

Strassburg – Breidablik 3:1

Als einziges Team hatte Strassburg schon vor dem abschliessenden Spieltag als Achtelfinalist festgestanden. Die Franzosen schlossen die Liga-Phase standesgemäss mit einem Sieg ab. Das entscheidende Tor zum 2:1 für das überlegene Heimteam erzielte Martial Godo in der 80. Minute.

Weitere Partien am Donnerstag

Conference League