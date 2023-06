Wie die Schweizer Natispieler in Andorra haben sich auch die SRF-User bei der nachfolgenden Leistungsbeurteilung in Zurückhaltung geübt.

Legende: Verhaltener Applaus Die Schweizer Nati hat sich beim Aussenseiter Andorra nicht mit Ruhm bekleckert. Keystone/Jean-Christophe Bott

In der Gunst ihrer Fans hat die A-Auswahl des Schweizerischen Fussball-Verbandes einen deutlichen Rückschritt gemacht. Wie bei der Leistung auf dem Platz, so ist auch beim Nati-Rating der SRF-User eine Diskrepanz im Rahmen der Auftritte in der EM-Qualifikation innert gut 11 Wochen auszumachen:

Das 3:0 vor Heimpublikum gegen Israel wurde Ende März noch mit einer Durchschnittsnote von 3,966 quittiert.

quittiert. Für das dürftige 2:1 beim Fussball-Zwerg Andorra dagegen erhalten die Schützlinge von Coach Murat Yakin das klar schlechtere Zeugnis – im Schnitt sank die Note auf 3,233.

Als Bester schnitt Remo Freuler ab, der mit seinem schnellen Tor (7.) die Partie für die in der Ausscheidungs-Kampagne noch immer verlustpunktlose Schweiz früh in gewünschte Bahnen gelenkt hatte. Er wurde mit 4 Punkten einen Zähler unter dem Spitzenwert 5 beurteilt.

Das Sextett Gregor Kobel im Tor, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Zeki Amdouni, Ruben Vargas und Denis Zakaria – die allesamt in der Startformation standen – holte sich immerhin eine 3,5 ab. Damit lagen sie alle noch über dem Gesamt-Durchschnitt.

Insgesamt beteiligten sich knapp 4000 Personen am Online-Voting.