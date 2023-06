Das Schweizer Nationalteam zog am Sonntag in Tenero viel Aufmerksamkeit auf sich. Bei strahlendem Wetter in der Sonnenstube der Schweiz, wo sich die Equipe auf die EM-Quali-Partien vorbereitet, wollten Gross und Klein die Nati-Stars sehen und säumten beim öffentlichen Training den Fussballplatz.

Coach Murat Yakin, Captain Granit Xhaka, Fabian Schär und Co. versprühten bei dieser Kulisse vor rund 3200 Fans denn auch gute Laune. Zusätzlich dürfte ihnen allen der Champions-League-Triumph von Nati-Kollege Manuel Akanji die Laune versüsst haben. «Es freut mich extrem für ihn, eine bessere Saison hätte es für ihn nicht geben können», sagte etwa Schär.

01:38 Video Schär zum CL-Final und seine Rückkehr in die «Königsklasse» Aus Sport-Clip vom 11.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden.

Auch der Newcastle-Spieler selbst hat eine fantastische Spielzeit hinter sich, «wenn nicht die beste meiner Karriere», so Schär. Mit den «Magpies» qualifizierte er sich erstmals seit 21 Jahren für die «Königsklasse», der Schweizer war dabei in der Innenverteidigung gesetzt und war eine der Teamstützen.

Für die Engländer hatte er fast kein Spiel verpasst, beim EM-Quali-Auftakt mit der Schweiz hatte er jedoch wegen eines Bruchs des kleinen Zehs noch gefehlt. Bei seinem Comeback hilft ihm nun eine spezielle Massnahme, um den Zeh zu schonen: Es sind nämlich keine Abnützungserscheinungen, nein, das Loch in seinem linken Schuh wurde absichtlich gemacht.

«Für mich ist es angenehmer, weil so weniger Druck auf den Zeh ausgeübt wird», erklärte der 31-Jährige. Seither bestritt er sogar Spiele mit dem «kaputten» Schuh. Die Heilung nehme viel Zeit in Anspruch, Schmerzen habe er aber kaum.

Die grosse Sommerpause muss warten

«Nach so einer langen Saison ist es nicht einfach, noch zwei Spiele zu bestreiten», räumte Schär auch ein. Trotzdem werde man die Partien mit «grösster Konzentration» angehen. «Schliesslich geht es darum, die nächsten Schritte in Richtung EM zu machen.» Das Ziel ist klar: Das Nationalteam möchte auch nach 4 Spielen ohne Verlustpunkte dastehen.

Noch bis Donnerstag bleibt die Mannschaft im Tessin, ehe die Abreise nach Andorra erfolgt, wo am Freitag die 3. Partie im Rahmen der EM-Qualifikation ansteht. Am Montag empfängt die Schweiz in Luzern Rumänien. Erst dann folgt die grosse Sommerpause für Schär und Co., in der sie dann für einige Wochen definitiv abschalten können.

