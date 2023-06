Legende: Muss aussetzen Breel Embolo. Freshfocus/Toto Marti/Blick

Embolo out, Bislimi erstmals in der Nati

Die Schweizer Nati muss in den bevorstehenden EM-Qualifikationsspielen in Andorra (16. Juni) und gegen Rumänien (19. Juni) auf den verletzten Breel Embolo verzichten. Über die Art seiner Blessur ist nichts bekannt. Anstelle des Stürmers der AS Monaco rückt am Samstag im Zusammenzug in Locarno Haris Seferovic (Celta Vigo) ein. Ausserdem wird Uran Bislimi erstmals zum A-Nationalteam stossen. Der 23-jährige Mittelfeldspieler kam diese Saison in 36 Pflichtspielen für den FC Lugano zum Einsatz. Bislimi bestritt im vergangenen November zwei Testspiele mit dem Kosovo und zeichnete sich dabei sogar als Torschütze aus.