England und Italien siegen – Dänemark strauchelt in Kasachstan

Die Engländer gewinnen auch das 2. Spiel zur Qualifikation für die EM 2024 zuhause gegen die Ukraine 2:0.

Italien (in Malta) und Portugal (in Luxemburg) fahren Pflichtsiege ein.

Dänemark verliert in Kasachstan überraschenderweise 2:3.

Gruppe C: England dank Kane und Saka

England – Ukraine 2:0

Er trifft schon wieder: Harry Kane ist für England 3 Tage nach seinem Rekord-Tor gegen Italien (2:1) bereits wieder erfolgreich. Aus kurzer Distanz brachte er seine Farben gegen die Ukraine in Führung (37.) und baute seine Bestmarke mit dem 55. Tor im Nationaldress aus. Nur 3 Minuten später erhöhte Bukayo Saka, der Vorlagengeber zum 1:0, sehenswert mit einem Schuss in die linke obere Torecke. Die Engländer bleiben dank dem 2:0 auch im 2. Quali-Spiel makellos, für die Ukraine ist es eine Niederlage zum Auftakt.

Malta – Italien 0:2

Italien hat nach der Niederlage gegen England zum Auftakt den ersten Sieg eingefahren. Auf Malta siegte die «Squadra Azzurra» 2:0, der aufstrebende Mateo Retegui (15.) und Matteo Pessina (27.) trafen. Der Ex-FCZ-Flügelspieler Willy Gnonto musste nach 22 Minuten verletzt ausgewechselt werden, weil er sich den Fuss verdreht hatte.

Gruppe H: Dänemark taucht gegen Kasachstan

Kasachstan – Dänemark 3:2

Wie England hat auch Dänemark einen treffsicheren Stürmer. Rasmus Höjlund traf 3 Mal beim Auftakt gegen Finnland (3:1) und auch heuer war er gegen Kasachstan doppelt erfolgreich (21./36.). Die 2:0-Führung hatte denn auch bis in die 73. Minute Bestand, doch dann drehten die Kasachen nochmals richtig auf. Abat Aymbetov erzielte letztlich in der 89. Minute das 3:2 – und flog in der Nachspielzeit noch mit Gelb-Rot vom Platz.

Gruppe J: Ronaldo mit Doppelpack

Luxemburg – Portugal 0:6

Cristiano Ronaldo hat im Spiel gegen Luxemburg nicht nur seinen neu errungenen Länderspiel-Rekord, sondern auch seinen Länderspieltor-Rekord ausgebaut. Im 198. Spiel in der portugiesischen Nationalmannschaft traf er zum 121 und 122. Mal zum 1:0 respektive 4:0. Der Endstand lautete 6:0, Portugal grüsst damit nach 2 Spielen von der Tabellenspitze mit einem Torverhältnis von 10:0.