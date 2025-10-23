Der FC Basel unterliegt Olympique Lyon am 3. Spieltag der Europa League auswärts mit 0:2.

Ein früher Patzer von Goalie Marwin Hitz ermöglicht Corentin Tolisso das erste Tor der Partie, spät fällt das 2:0.

YB empfängt am Donnerstagabend Ludogorets Rasgrad – die Partie gibt's live auf SRF zwei zu sehen.

Mit viel Elan startete Lyon ins Europa-League-Heimspiel gegen den FC Basel. Kein Wunder, hatten die Franzosen doch ihre letzten beiden Ligaspiele verloren und dementsprechend etwas gutzumachen. Der mutige Start zahlte sich aus. Bereits in der 3. Minute ereignete sich die Szene, die die Partie in entscheidende Bahnen lenken würde:

Goalie Marwin Hitz wird unter Druck gesetzt und will Teamkollege Metinho anspielen, doch sein Zuspiel ist zu ungenau. Mathys de Carvalho geht dazwischen und spitzelt den Ball zu Corentin Tolisso. Aus kurzer Distanz hat der 28-fache französische Nationalspieler keine Mühe, das 1:0 für das Heimteam zu erzielen.

Wenig Offensivszenen

Zwar zeigte sich der FC Basel nicht wirklich geschockt vom frühen Gegentreffer, doch die Aufgabe, aus dem Auswärtsspiel etwas mitzunehmen, wurde ungemein schwieriger. In der Offensive lief beim FCB in der 1. Halbzeit lange wenig zusammen, auch Xherdan Shaqiri konnte gegen seinen Ex-Klub für keine Glanzmomente sorgen. Stattdessen kam Lyon immer wieder über schnelle Gegenstösse zu gefährlichen Angriffen, die jedoch zu wenig konsequent zu Ende gespielt wurden.

Auch in der 2. Halbzeit sah man dem Schweizer Meister zwar die Bemühungen an, die grossen Chancen liessen aber lange auf sich warten. 20 Minuten vor Schluss kam Léo Leroy nach einem Shaqiri-Pass aus rund 11 Metern per Volley zum Abschluss, scheiterte jedoch an Lyon-Goalie Dominik Greif. Nach Eckbällen vergaben in den Schlussminuten erneut Leroy und der eingewechselte Ibrahim Salah.

Weil Basel immer mehr riskierte, öffneten sich auch Räume für Lyon. Diese nutzten die Franzosen in der 90. Minute aus. Mit einem Schlenzer traf Afonso Moreira zum 2:0 und machte damit den Deckel auf die Partie drauf.

Zweite Niederlage

Nach dem Ausrufezeichen mit dem Heimsieg gegen Stuttgart muss der FC Basel in der Europa League damit die zweite Niederlage im dritten Spiel hinnehmen. Wie auch schon in Freiburg gibt es auswärts keine Punkte. Lyon hingegen steht mit dem Punktemaximum da und darf langsam schon an die K.o.-Phase denken.

So geht's weiter

In der Super League muss Basel am Sonntagnachmittag auswärts beim FC Lausanne-Sport antreten. Auf der europäischen Bühne empfängt der FCB am 6. November den FCS Bukarest.

