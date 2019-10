Lugano muss sich bei Malmö trotz starker 2. Halbzeit mit einer 1:2-Niederlage abfinden.

Die Tessiner verbleiben damit nach der 3. EL-Runde bei einem Punkt.

YB bezwingt derweil Feyenoord, Basel ringt Getafe nieder.

Was auch immer Fabio Celestini seinen Mannen in der Halbzeitpause eingetrichtert hatte – es zeigte Wirkung. Die zuvor im neuen Malmö-Stadion gnadenlos überforderten Luganesi rissen umgehend das Spieldiktat an sich. Alexander Gerndt brachte in der 50. Minute die Hoffnung auf Auswärtspunkte zurück. Schön von Carlinhos lanciert, behielt der Schwede die Nerven und traf zum 1:2-Anschlusstreffer.

Nur 4 Minuten später verpasste Eloge Yao den Ausgleich denkbar knapp. Seinen strammen Abschluss aus der Distanz lenkte Malmö-Keeper Johan Dahlin an den Pfosten. In einer emotionalen Schlussphase rannte Lugano verzweifelt an. Die Hypothek stellte sich letztlich aber als zu gross heraus. Denn noch vor dem Seitenwechsel hatte die Defensive des Schweizer Vertreters geschlafen:

12. Minute: YB-Leihgabe Linus Obexer senst im eigenen Strafraum ohne jede Not Eric Larsson um. Das klare Verdikt: Penalty für Malmö. Lugano-Keeper Noam Baumann ist an Inge Bergets Versuch zwar noch dran. Der Ball findet dennoch den Weg in die Maschen.

YB-Leihgabe Linus Obexer senst im eigenen Strafraum ohne jede Not Eric Larsson um. Das klare Verdikt: Penalty für Malmö. Lugano-Keeper Noam Baumann ist an Inge Bergets Versuch zwar noch dran. Der Ball findet dennoch den Weg in die Maschen. 33. Minute: Sören Rieks bringt die Kugel aus dem linken Halbfeld scharf in die Gefahrenzone. Dort lenkt Guillermo Molins von der passiven Tessiner Abwehr ungestört ins Tor ab.

Remis bei Kiew-Kopenhagen

Weil sich die Co-Leader Dynamo Kiew und Kopenhagen, die nun beide bei 5 Zählern halten, 1:1 trennten, ist die Situation in der Gruppe B eine äusserst enge: Malmö weist 4 Punkte auf, Lugano bildet mit einem Punkt das Schlusslicht. In der Ukraine brachte Pieros Sotiriou die Gäste bereits in der 2. Minute in Führung. Artem Schabanow gelang nach der Pause (53.) der Ausgleich.

Sendebezug: SRF zwei, Europa League - Goool, 24.10.2019, 23:05 Uhr