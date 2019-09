YB für Leistungssteigerung in Porto nicht belohnt

1:2 in der Europa League

Tiquinho Soares schiesst Porto mit einem Doppelpack zum 2:1-Sieg gegen YB.

Jean-Pierre Nsame lässt die Berner mit einem verwandelten Elfmeter zum 1:1 kurzzeitig hoffen.

YB steigert sich in der 2. Halbzeit markant, verpasst aber einen weiteren Treffer.

Basel feiert gegen Krasnodar einen Kantersieg, Lugano unterliegt Kopenhagen.

Mit ein bisschen mehr Mut und ein bisschen mehr Drang nach vorne wäre für YB in Porto vielleicht mehr drin gelegen. Denn der portugiesische Gruppenfavorit spielte alles andere als unwiderstehlich – zumindest in der 2. Halbzeit.

Porto lässt stark nach

Denn von Porto kam nach dem Seitenwechsel nicht wirklich viel, aber die Young Boys wussten trotz markanter Leistungssteigerung daraus kein Kapital zu schlagen. Die beste Chance von Ulisses Garcia machte Torhüter Augustine Marchesin mit einem Glanzreflex zunichte. Weil in Halbzeit 2 aber keine Tore mehr fielen, reist der Schweizer Meister ohne Punkte nach Hause.

Porto hatte sich den Sieg dank einer starken ersten Halbzeit und Doppeltorschütze Tiquinho Soares gesichert. Der Stürmer brachte sein Team schon nach 8 Minuten und einem vorangegangenen Stellungsfehler von Nicolas Bürgy in Front.

Heimteam in Halbzeit 1 überlegen

YB zeigte sich wenig geschockt und hatte danach seine beste Phase im 1. Umgang. Fabian Lustenberger lancierte mit einem Traumpass Roger Assalé, der in den Strafraum vorpreschte und von Marchesin nur regelwidrig gestoppt werden konnte. Jean-Pierre Nsame verwandelte den fälligen Elfmeter souverän.

Es dauerte allerdings nicht lange, bis Porto das Zepter wieder übernahm. Danilo verpasste die neuerliche Führung mit einem Kopfball an den Pfosten nur knapp, Soares machte kurz darauf seinen Doppelpack aber perfekt. Sein Treffer in der 29. Minute – gleichbedeutend mit dem Schlussresultat – hatte sich abgezeichnet.

Rangers besiegen Feyenoord

Weiter geht es für YB in der Europa League mit dem Heimspiel am 3. Oktober gegen die Glasgow Rangers. Die Schotten schlugen Feyenoord Rotterdam zuhause 1:0. Sheyi Oho erzielte den entscheidenden Treffer in der 24. Minute.

