Basel mit überzeugendem Sieg in Frankfurt

Der FC Basel gewinnt das EL-Achtelfinal-Hinspiel in Frankfurt mit 3:0.

Campo, Bua und Frei erzielen die Treffer für den FCB.

Das Rückspiel am 19. März wird – wenn überhaupt – ebenfalls in Frankfurt stattfinden.

Coronavirus, Geisterspiel, viele offene Fragen – das Sportliche rückte vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen Frankfurt und Basel in den Hintergrund. Auf dem Platz zeigte sich dann aber schnell, dass FCB-Coach Marcel Koller sein Team perfekt auf die speziellen Umstände eingestellt hatte.

Die Gäste aus Basel spielten von Beginn weg frech nach vorne und stellten die Eintracht-Defensive immer wieder vor Probleme. Das Führungstor fiel dann nach einem Standard – und äusserst sehenswert. Samuele Campo schlenzte den Ball aus knapp 25 Metern herrlich in die Maschen.

Glück bei einem Lattentreffer

Frankfurt fand danach zwar etwas besser ins Spiel, zwingende Chancen hatte das Team von Adi Hütter aber nicht. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel, als das Heimteam durch Almamy Touré seine beste Möglichkeit hatte. Der Abschluss des Verteidigers landete jedoch an der Latte.

Es war schliesslich der FCB, der noch zweimal jubeln konnte. Beide Male wurde dabei ein Konter perfekt vollendet. Erst traf der eingewechselte Kevin Bua (73. Minute), dann war auch noch Fabian Frei (85.) erfolgreich.

Frankfurt neben den Schuhen

Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient, vergab der FCB doch nach der Pause gleich mehrere gute Möglichkeiten. Wie orientierungslos Frankfurt zum Teil agierte, belegt folgende Szene von David Abraham.

Der FCB verschafft sich damit eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am 19. März. Dieses wird allerdings nicht in Basel, sondern ebenfalls in Frankfurt ausgetragen. Aufgrund der Coronavirus-Epidemie hatte Basel für diese Partie keine Bewilligung erhalten.

Es ist derzeit jedoch fraglich, ob dieses Spiel tatsächlich stattfinden wird. Die Uefa berät am kommenden Dienstag, wie es mit der Champions League und der Europa League weitergehen wird.