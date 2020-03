Legende: Dürfen nicht spielen Die Akteure von Real Madrid. imago images

Die Uefa will nächste Woche entscheiden, wie sie mit den EM-Plänen weiterfährt.

Auf die Champions League hat das Coronavirus bereits erste Auswirkungen.

Die Spieler von Real Madrid sind in Quarantäne, die Primera Division pausiert bis im April.

Immer mehr Sportveranstaltung geht es aufgrund des Coronavirus an den Kragen. Viele Fussball-Fans fragen sich nun: Was wird aus der EM, die im Juni und Juli in 12 europäischen Ländern ausgetragen werden soll?

Die Uefa hat für den kommenden Dienstag eine Krisensitzung einberufen. Bei dieser sollen die Präsidenten von allen 55 Mitgliedsverbänden in einer Videokonferenz über das weitere Vorgehen beraten.

Thematisiert wird neben den nationalen und europäischen Wettbewerben auch die EM. Laut der französischen Sportzeitung L'Equipe wird das Turnier um ein Jahr verschoben, eine offizielle Bestätigung für dieses Szenario gibt es aber nicht.

Keine Königsklasse, keine Meisterschaft

Auswirkungen hat die Epidemie bereits auf den Champions-League-Spielplan. Weil ein Basketballer von Real Madrid positiv auf das neue SARS-CoV-2-Virus getestet worden ist, wird intern der Notfallplan aktiviert. Der spanische Klub setzte all seine Profis in Quarantäne. Das Basket- und das Fussballteam teilen sich Einrichtungen im Trainingsgelände «Ciudad Real Madrid».

Die Madrilenen können somit auch nicht zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstagabend bei Manchester City antreten. Englands Meister hatte das Hinspiel am 26. Februar in Madrid 2:1 gewonnen. Auch die Partie Juventus Turin gegen Olympique Lyon kann nicht stattfinden.

Die spanische Fussball-Liga kündigte zudem an, den Meisterschaftsbetrieb bis im April auszusetzen. Davon betroffen sind im Minimum die nächsten zwei Runden der Primera Division.