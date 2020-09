Die Young Boys treffen in den Playoffs der Europa League auf Tirana. Auch die möglichen Gegner von St. Gallen und Basel stehen fest.

YB in den Playoffs gegen Tirana, FCSG winkt Duell mit Wolfsburg

Legende: Empfangen Tirana Die Spieler von YB. Freshfocus

Nach der Enttäuschung und dem Ausscheiden in der Champions-League-Qualifikation darf sich YB gute Chancen ausrechnen, zumindest in der Europa League in die Gruppenphase einzuziehen.

Der Schweizer Meister trifft am 1. Oktober zu Hause auf KF Tirana, den Meister Albaniens. Der Sieger des Spiels qualifiziert sich für die Gruppenphase der Europa League.

St. Gallen gegen die Wolfsburg-Schweizer?

Noch nicht für die Playoffs qualifiziert sind Basel und St. Gallen. Der FCB muss sich zuerst am nächsten Donnerstag in der 3. Runde der Qualifikation gegen Anorthosis Famagusta aus Zypern durchsetzen. St. Gallen greift mit dem Heimspiel gegen AEK Athen in den Wettbewerb ein.

Sollten die Ostschweizer gewinnen, winkt ihnen ein attraktives Los. In den Playoffs würden sie auf den Sieger des Duells zwischen dem Bundesligisten Wolfsburg und Desna Tschernihiw aus der Ukraine treffen. Wolfsburg mit den 3 Schweizer Internationalen Admir Mehmedi, Renato Steffen und Kevin Mbabu war in der abgelaufenen Europa-League-Saison erst in den Achtelfinals gescheitert.

Räumt der FC Basel nach dem Sieg in Osijek zu Hause auch die Hürde Famagusta aus dem Weg, träfe er am 1. Oktober ebenfalls im St. Jakob-Park auf das von Krassimir Balakov trainierte CSKA Sofia oder Torshavn von den Färöer-Inseln.