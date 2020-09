Basel misst sich in der Qualifikation zur Europa League am Donnerstag mit Osijek. Mit dabei: Valentin Stocker und Goalie Djordje Nikolic.

Mit altem Captain und klarer Nummer 1 in den kroatischen Osten

Der FCB in der Europa League

Es war eine unruhige Zeit, die der FC Basel nach dem Saisonende erlebte. Der Trainerwechsel von Marcel Koller zu Ciriaco Sforza ging nicht ohne Nebengeräusche über die Bühne. Auch drangen immer wieder Gerüchte von unzufriedenen Spielern an die Öffentlichkeit.

Xhaka bleibt zuhause

Die Personalien Valentin Stocker und Taulant Xhaka gaben zu reden. Diesbezüglich herrscht nun Klarheit: Sowohl Stocker (bis 2023) als auch Xhaka (2024) verlängerten in den letzten Tagen ihre Verträge und werden auch in Zukunft am Rheinknie spielen.

Während Xhaka wie Yannick Marchand und die langzeitverletzten Luca Zuffi, Raoul Petretta und Elis Isufi zuhause blieben, haben alle anderen Spieler die Reise nach Kroatien mitgemacht. Stürmer Cabral habe den Test gegen Saarbrücken (1:5) am Freitag nicht bestritten, weil er nach der Corona-Quarantäne erst wenige Tage trainiert habe, erklärte Sforza.

Sorgen wegen Corona-Situation in Kroatien Wegen steigenden Fallzahlen in Kroatien, das auf der BAG-Liste, Link öffnet in einem neuen Fenster figuriert, stand eine Durchführung der Partie lange auf der Kippe. Da die FCB-Mannschaft während der ganzen Reise aber komplett isoliert wird, hat das Basler Gesundheitsdepartement die Reise wenige Tage vor dem Spiel genehmigt.

Nikolic ist Sforzas Stammgoalie

Der FCB-Coach bestimmte vor dem kapitalen Spiel in der 2. Runde der Qualifikation zur Europa League auch seine Nummer 1. Djordje Nikolic ist bis auf Weiteres der Stammgoalie bei den Baslern. Der 30-jährige Heinz Lindner sei als Nummer 2 geholt worden, sagte Sforza. «Das haben wir mit ihm auch so besprochen.»

Der 23-jährige Nikolic sei noch jung, aber ein «Riesen-Talent». Bleibe er ruhig und fokussiert, werde er dem Klub noch viel Freude bereiten. «Die weitere Entwicklung werden wir anschauen», schob Sforza nach.

Legende: Mit an Bord FCB-Captain Valentin Stocker am Tag vor dem Spiel. Freshfocus

Vom Viertelfinal in die Quali

Für Sforza gilt es bei seinem Debüt als FCB-Coach gleich ernst: Das Duell um den Vorstoss in die 3. Qualifikationsrunde wird in einem einzigen Spiel entschieden. Verliert man, ist das Europacup-Abenteuer abrupt vorbei. Viel Vorbereitungszeit hatte der 50-Jährige nicht. Weniger als 3 Wochen mussten ihm reichen, um sein neues Team kennenzulernen.

Die Erinnerungen an das erfolgreiche Europa-Abenteuer in der letzten Saison sind noch ganz frisch. Sowohl in der Gruppenphase als auch im Sechzehntel- und Achtelfinal wussten die Basler zu überzeugen. Erst im Viertelfinal war nach einem 1:4 gegen Donezk Schluss.