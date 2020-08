Das 1:4 gegen Donezk war das Ende der Basler EL-Träume. Dabei kassierte der FCB so viele Tore wie zuvor in 10 Spielen.

Legende: Geschlagen Omar Alderete ist die Enttäuschung über das Basler Scheitern anzusehen. Keystone

Der FC Basel zeigte bis zum Viertelfinal gegen Schachtar Donezk eine beeindruckende Europa-League-Kampagne. Die Gruppenphase überstand das Team von Trainer Marcel Koller mit nur einer Niederlage (0:1 bei Krasnodar) ohne Probleme. Im Sechzehntel- und Achtelfinal eliminierte der FCB APOEL Nikosia und Eintracht Frankfurt. Bis zum Out resultierten 8 Siege, 1 Remis und 1 Niederlage.

Defensive hält dieses Mal nicht

Ein wichtiger Schlüssel zu den guten Resultaten war eine starke Defensive. Insgesamt kassierten die Basler in 10 Spielen nur 4 Gegentore, alle in den Gruppenspielen. In den K.o.-Runden liessen sie gar keinen Treffer mehr zu, schlugen Nikosia und Frankfurt jeweils 3:0 und 1:0.

Bei der 1:4-Niederlage gegen Donezk entpuppte sich ausgerechnet die zuvor brillante Defensive als Schwachstelle. Nach 96 Sekunden kassierte Basel den ersten Gegentreffer, nach 22 Minuten führten die Ukrainer bereits 2:0.

Unglücklicher Abend für Nikolic und Frei

Eine unglückliche Figur machte dabei Djordje Nikolic. Der Ersatz für Jonas Omlin, der wegen des Transfers zu Montpellier die Reise nach Deutschland nicht angetreten hatte, kam vor dem 0:1 beim Herauslaufen zu spät. Auch sonst wirkte Nikolic vor allem bei Flanken unsicher. Immerhin bewies er auf der Linie mehrmals sein Können.

Mit Fabian Frei erwischte zudem ein Spieler einen unglücklichen Abend, der zuvor in der Europa League gross aufgespielt hatte. Mit 5 Treffern ist der Mittelfeldspieler der Basler Top-Torschütze. Gegen Donezk vernachlässigte Frei beim Treffer zum 0:1 nach einem Eckball seine Deckungsaufgabe. Beim 0:2 fälschte er den Schuss von Taison unglücklich ab.

Wichtige Punkte im Fünfjahresranking

Dank den 8 Siegen sammelte der FCB immerhin eifrig Punkte für das Fünfjahresranking der Uefa, in dem sich die Schweiz auf Platz 17 verbessern wird. Für einen Vorstoss auf Rang 15, der zur Teilnahme von 2 Teams in der Champions-League-Qualifikation der übernächsten Saison berechtigt, hätte Basel neben einem Sieg gegen Donezk auch im Halbfinal zumindest ein Remis benötigt.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schweizer Zukunft im Europacup Die neue Realität heisst Drittklassigkeit 12.08.2020 Mit Video