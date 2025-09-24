Legende: Kam eine Halbzeit lang zum Einsatz Der Schweizer Internationale Ricardo Rodriguez (links). Getty Images/Fran Santiago

Betis Sevilla (mit Ricardo Rodriguez) und Nottingham Forest (mit Dan Ndoye) trennen sich am 1. Spieltag der Ligaphase in der Europa League mit 2:2.

Jordan Lotomba kassiert mit Feyenoord Rotterdam eine Niederlage.

Kevin Mbabu feiert mit Midtjylland einen Auftaktsieg.

Der FC Basel muss sich im «internationalen Derby» beim SC Freiburg mit 1:2 geschlagen geben.

Betis Sevilla – Nottingham Forest 2:2

Sowohl Ricardo Rodriguez (Betis) als auch Dan Ndoye (Nottingham) mussten zunächst auf der Ersatzbank teilnehmen. Und die beiden Nationalspieler bekamen eine wilde Startphase zu sehen. Cédric Bakambu brachte das Heimteam in der 15. Minute in Führung. Doch nur 8 Minuten später hiess es 2:1 für Nottingham: Igor Jesus hatte mit einem Doppelschlag für die Wende gesorgt. In der 33. Minute verpasste Callum Hudson-Odoi mit einem Lattenschuss das 3:1. Anthony traf 5 Minuten vor Schluss zum umjubelten Ausgleich. Verteidiger Rodriguez wurde zur 2. Halbzeit eingewechselt. Ndoye kam in den letzten 25 Minuten zum Einsatz, konnte offensiv aber keine Akzente setzen.

Braga – Feyenoord Rotterdam 1:0

Auch Jordan Lotomba wurde bei Feyenoord Rotterdam nicht von Anfang berücksichtigt. Der 26-Jährige kam aber nach einer Verletzung, die er sich Mitte August zugezogen hatte, zu seinem Comeback. Der Verteidiger wurde in der 71. Minute eingewechselt – kurz danach kassierte sein Team den entscheidenden Gegentreffer. Fran Navarro schoss die Portugiesen in der 79. Minute zum Sieg.

FC Midtjylland – Sturm Graz 2:0

Erfolgreich ins Europa-League-Abenteuer gestartet ist der ehemalige Schweizer Internationale Kevin Mbabu mit dem FC Midtjylland. Die Dänen profitierten beim 2:0-Sieg über Sturm Graz aus Österreich von 2 Patzern des gegnerischen Goalies. Oliver Christensen bugsierte beim 0:1 in der 7. Minute den Ball unglücklich ins eigene Tor, beim 2. Treffer liess er einen harmlosen Kopfball durchrutschen (88.). Mbabu wurde bei Midtjylland nach 69 Minuten ausgewechselt.

