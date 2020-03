Legende: Die Zuschauerränge bleiben am Donnerstagabend leer im Stadion von Eintracht Frankfurt. imago images

Der FC Basel war in der Europa League der erste betroffene Klub, der vor einer grossen Ungewissheit steht. Anfang Woche erfuhr man am Rheinknie, dass das Europacup-Achtelfinal Rückspiel gegen Eintracht Frankfurt vom 19. März nicht im St. Jakob-Park stattfinden darf.

Kein Publikum in Frankfurt

Einen Tag vor dem Hinspiel wurde nun bekannt, dass auch die Partie in Frankfurt vom Coronavirus betroffen ist. Nachdem zuvor geplant worden war, das Duell zwischen der Eintracht und dem FCB vor knapp 50'000 Zuschauern auszutragen, erklärte das Gesundheitsamt Frankfurt die Partie doch zum Geisterspiel.

Überhaupt nicht gespielt wird ausserdem am Donnerstagabend in Sevilla und Mailand. Wegen der Coronavirus-Sperren in der Heimat kann die AS Roma nicht nach Sevilla zum Europa-League-Einsatz reisen. Das Flugzeug aus Italien habe keine Erlaubnis bekommen, in Spanien zu landen, teilte der Serie-A-Vertreter auf Twitter mit.

Eine einzige Sperrzone

Auch das Achtelfinal-Hinspiel zwischen Inter Mailand und Getafe wurde gestrichen. Getafe-Präsident Angel Torres hatte am Mittwoch angekündigt, dass seine Mannschaft unter den derzeitigen Umständen nicht nach Italien fahren wird.

Italien ist in Europa die von der Infektionswelle am stärksten betroffene Nation. Die Regierung hat das gesamte Land zur Sperrzone erklärt, weshalb viele Länder ihre Flugverbindungen nach Italien gestrichen haben.