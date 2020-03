Legende: Inter setzt aus Die Mailänder ziehen sich aufgrund des Coronavirus zurück. imago images

Am Mittwochabend wurde bekannt, dass Juventus' Daniele Rugani als erster Spieler der Serie A positiv auf das Virus Covid-19 getestet wurde. Die Turiner hatten zuletzt am Sonntagabend in der Meisterschaft gegen Inter Mailand den Spitzenkampf ausgetragen.

Inter zog nach dieser Mitteilung drastische Konsequenzen. Die Mailänder teilten auf ihrer Webseite mit, dass sie «alle Wettbewerbsaktivitäten bis auf Weiteres» aussetzen. Inter ist neben der Serie A auch in den Achtelfinals der Europa League engagiert. Dort war das Hinspiel gegen Getafe vom Donnerstag aufgrund der Coronakrise bereits abgesagt worden.

Was der Rückzug genau bedeutet, ist derzeit unklar. In Italien sind aufgrund der immer weiter wachsenden Anzahl Ansteckungen alle Sportveranstaltungen bis Anfang April untersagt.