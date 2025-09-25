YB startet mit einer 1:4-Heimniederlage gegen Panathinaikos Athen in die Europa-League-Kampagne.

Bereits nach 19 Minuten liegen unkonzentrierte Berner vor 20'000 Zuschauern im Wankdorf mit 0:3 zurück.

In einer Woche geht es für YB in der Europa League bei Bukarest weiter.

Nach der komplett missglückten Champions-League-Saison im Vorjahr war YB umso gewillter, mit einem Erfolgserlebnis in die Europa-League-Kampagne zu starten. Doch unverständlicherweise funktionierte bei den Bernern in der Anfangsphase gegen Panathinaikos nichts – gar nichts.

Drei Gegentore innert 9 Minuten

Bereits nach wenigen Sekunden kamen die Gäste aus Griechenland zu ihrer ersten Grosschance. Innenverteidiger Tanguy Zoukrou verhinderte mit einem geblockten Schuss das frühe 0:1. Kurz darauf vergab Darian Males eine Top-Möglichkeit zur YB-Führung, als er alleine vor Panathinaikos-Goalie Alban Lafont das Runde nicht im Eckigen unterbringen konnte.

Statt 1:0 stand es etwas mehr als 10 Minuten später 0:3 aus Sicht des Contini-Teams:

10. Minute: YB-Captain Loris Benito klärt einen Flankenball nur ungenügend und kommt anschliessend an der Grenze zum Fünfmeterraum gegen den reaktionsschnelleren Karol Swiderski zu spät. Der Pole spitzelt den Ball gekonnt an Marvin Keller vorbei – 0:1.

YB-Captain Loris Benito klärt einen Flankenball nur ungenügend und kommt anschliessend an der Grenze zum Fünfmeterraum gegen den reaktionsschnelleren Karol Swiderski zu spät. Der Pole spitzelt den Ball gekonnt an Marvin Keller vorbei – 0:1. 13. Minute: Trotz guter Strafraumbesetzung kann die YB-Defensive eine Eckball-Flanke nicht entschärfen. Der Ball kommt durch bis zu Anass Zaroury, der Keller volley zwischen den Beinen erwischt – 0:2.

Trotz guter Strafraumbesetzung kann die YB-Defensive eine Eckball-Flanke nicht entschärfen. Der Ball kommt durch bis zu Anass Zaroury, der Keller volley zwischen den Beinen erwischt – 0:2. 19. Minute: Keller kann einen unplatzierten Distanzschuss nicht festhalten. Den gefährlichen Abpraller zur Seite kann Zaroury aus spitzem Winkel abstauben – 0:3.

Für Aufholjagd fehlt Effizienz

Mit der deutlichen Führung im Rücken verteilte Panathinaikos ein Geschenk. Ein grosses Missverständnis zwischen Ex-Bayern-Akteur Renato Sanches und Goalie Lafont ermöglichte Saidy Janko mit einem Energieanfall das 1:3.

Der Anschlusstreffer hauchte den Gastgebern tatsächlich neues Leben ein. YB dominierte die Partie fortan und erspielte sich gute, ja sogar sehr gute Möglichkeiten. Doch sowohl Joël Monteiro (36.) als auch Males (40.) sündigten aus besten Abschlusspositionen.

Den gewonnenen Schwung konnten die Berner nicht in die 2. Halbzeit mitnehmen, im Gegenteil: Zaroury machte in der 68. Minute nicht nur seinen persönlichen Hattrick perfekt, sondern mit dem 4:1 auch den Deckel auf die Partie drauf.

So geht's weiter

Für YB geht es am Sonntag zunächst in der Super League mit einem Heimspiel gegen Thun weiter. Bereits in einer Woche steht in der Europa-League-Ligaphase die zweite Partie an. Dann geht es auswärts gegen den FCS Bukarest. Die Rumänen haben ihr erstes Spiel gegen die Go Ahead Eagles aus den Niederlanden mit 1:0 gewonnen.

Die Stimmen zum Spiel

Europa League