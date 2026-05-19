Für Johan Manzambi läuft es derzeit wie am Schnürchen. Mit dem SC Freiburg steht er am Mittwoch im Europa-League-Final.

Legende: Sieht man Manzambis Jubel-Geste auch in Istanbul? Der Schweizer Nationalspieler hat zuletzt im Europa-League-Halbfinal getroffen. Imago/Steinsieck

Es sind aufregende Tage für Johan Manzambi. Am Samstag sicherte sich der SC Freiburg am letzten Spieltag der Bundesliga Rang 7 und damit die Qualifikation für den Europapokal. Zwei Tage danach wurde das Schweizer Mittelfeld-Juwel wenig überraschend für die WM in den USA, Kanada und Mexiko (ab 11. Juni) aufgeboten. Im Rahmen des SFV-Bilderrätsels «Find the squad» wurde sein Name schon früh bekanntgegeben. Und wiederum nur zwei Tage später steht für den 20-jährigen Senkrechtstarter der Europa-League-Final ist Istanbul an.

Am Mittwochabend um 21:00 Uhr treffen die Freiburger in Istanbul auf Aston Villa. Für die Equipe aus dem Breisgau ist es das erste europäische Endspiel überhaupt. Die Favoritenrolle gehört dem Gegner aus der Premier League. Doch das muss in dieser EL-Kampagne nichts heissen. Denn Freiburg hat Runde für Runde verblüfft und zuletzt Celta Vigo (ESP) und Sporting Braga (POR) aus dem Wettbewerb gekegelt.

Manzambis Marktwert hat sich vervierfacht

Grossen Anteil am Freiburger Höhenflug hat Manzambi, der als emsiger Arbeiter, umsichtiger Vorbereiter und nicht zuletzt treffsicherer Torschütze in Erscheinung tritt. Wie jüngst im Halbfinal-Rückspiel gegen Braga, als das Nati-Juwel den Ball aus 22 Metern herrlich zum 2:0 in die Maschen zirkelte.

Manzambi hat in dieser Spielzeit sämtliche Erwartungen übertroffen. Das schlägt sich auch im Marktwert nieder. Lag dieser vor einem Jahr noch bei 8 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de), ist er in den letzten 12 Monaten durch die Decke auf 35 Millionen Euro geschnellt. Damit ist der ehemalige Servette-Junior der wertvollste Spieler im Freiburger Kader.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Endspiel in der Europa League zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa können Sie am Mittwochabend um 21:00 Uhr live auf SRF info und in der Sport App verfolgen. Ab 20:10 Uhr stimmen wir Sie auf den Final ein.

Manzambi kann als Sechser oder Zehner agieren, er ist ein umtriebiger «Box-to-Box»-Spieler. In der Europa League kam er meist aus der defensiveren Position, nach der Verletzung von Yuito Suzuki wird er gegen Aston Villa aber wohl die offensive Spielmacherrolle bekleiden.

Vor der WM-Bühne auf die Istanbuler Bühne

Mit seinen Auftritten im Dress des SC Freiburg und der Schweizer Nationalmannschaft hat Manzambi das Interesse diverser internationaler Topklubs geweckt. Die Scouts werden die Auftritte Manzambis an der WM im Sommer genaustens beobachten.

Vorher werden sie sich aber am Mittwochabend vor die Bildschirme respektive ins Stadion setzen und den Genfer auf der Istanbuler Bühne unter die Lupe nehmen. Krönt Überflieger Manzambi mit Freiburg den europäischen Höhenflug mit dem Gewinn der Europa League?

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