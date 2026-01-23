Die Basler können sich die Europa-League-Niederlage in Salzburg nicht erklären. Derweil scheint Trainer Ludovic Magnin angezählt.

Die Basler hatten sich wenig überraschend viel vorgenommen. Klar, die zweitletzte Partie in der Ligaphase der Europa League gegen Salzburg kam beinahe einem Finalspiel um die Teilnahme in der K.o.-Phase gleich. Doch vor allem zu Beginn kam gar nichts vom FCB.

«Es ist unerklärlich, ein Totalausfall», rang Flavius Daniliuc nach dem 1:3 um Worte. Sein Fehlpass hatte den österreichischen Torreigen eingeleitet. «Das darf nicht passieren auf diesem Level.» Für den einzigen Österreicher in den Basler Reihen war klar: «Egal ob taktisch, mental, physisch, es war einfach zu wenig. Es ist unerklärlich, inakzeptabel.»

Mit der ersten Halbzeit habe ich nicht viele Argumente.

Ähnlich tönte es bei Verteidiger Dominik Schmid oder Sportchef Daniel Stucki, die mit «unterirdisch», «desaströs» oder «bodenlos» noch weitere Adjektive ergänzten. Schmid tue es vor allem Leid für die mitgereisten Fans. «Ihnen schulden wir am Sonntag in Zürich definitiv einen Sieg.» Dort geht es für die angeschlagenen «Bebbi» in der Meisterschaft weiter.

Auch der Trainer wird hinterfragt

Mit dem noch nicht definitiven, aber gut möglichen Verpassen der europäischen K.o.-Phase vor Augen stellt sich am Rheinknie auch die Trainerfrage. Auf diese antwortete Stucki: «Logisch müssen wir uns alle hinterfragen.» Eine uneingeschränkte Rückendeckung klingt definitiv anders.

Zumal der betroffene Ludovic Magnin selber meinte: «Mit der ersten Halbzeit habe ich nicht viele Argumente. Das muss ich klar und deutlich sagen.»

