Der FC Basel kassiert am 7. Spieltag der Europa League eine 1:3-Pleite bei Salzburg und steht vor dem Aus.

Schon nach 11 Minuten steht es 2:0 für Salzburg, das gegen die lange schwachen Basler keinerlei Probleme hat.

Die Young Boys müssen sich zuvor gegen Leader Olympique Lyon unglücklich mit 0:1 geschlagen geben.

Stand nach der Hinrunde in Basel noch die fehlende Treffsicherheit in der Offensive in der Kritik, scheint es im neuen Jahr auch defensiv an allen Ecken und Enden zu fehlen. Nachdem sich die FCB-Verteidigung bereits am Sonntag beim Heimspiel gegen Sion anfällig gezeigt hatte, war sie in Salzburg von Minute 1 an völlig überfordert.

Katastrophaler Start

In der 4. Minute nutzten die Hausherren die Unzulänglichkeiten ein erstes Mal aus. Ausgerechnet Flavius Daniliuc – der einzige Österreicher in den Reihen der Basler – spielte einen Querpass völlig unbedrängt in die Füsse von Kerim Alajbegovic. Der bosnische Stürmer nahm den Ball an, liess Nicolas Vouilloz mit einem Haken stehen und traf zur frühen Führung. Jonas Adjetey lenkte die Kugel dabei noch unglücklich ab.

7 Minuten später liess der erst 18-jährige Alajbegovic seine Klasse erneut aufblitzen. Die Basler liessen ihm 20 Meter vor dem Tor zu viel Platz und der Salzburger bestrafte dies mit einem sehenswerten Weitschuss, der via Lattenunterkante hinter Marwin Hitz einschlug.

Dominantes Salzburg

Doch der Hunger des Heimteams war durch das 2:0 noch nicht gestillt. Beinahe im Minutentakt tauchten die Österreicher im Gäste-Strafraum auf. Zunächst scheiterten sie mal am eigenen Unvermögen, mal am starken Hitz, der unter anderem Yorbe Vertessens Abschluss in der 33. Minute in extremis an den Pfosten lenkte.

2 Zeigerumdrehungen später war das überfällige 3:0 allerdings Tatsache. Andrej Bacanin lief einem Pass von Dominik Schmid nicht entgegen. Frans Krätzig ging dazwischen und bedankte sich mit einem präzisen Flachschuss zum 3:0.

Steigerung nach der Pause

Die Basler selbst waren in der 1. Halbzeit offensiv völlig inexistent. Ludovic Magnin reagierte mit einem Dreifachwechsel. Xherdan Shaqiri, Léo Leroy und Bénie Traoré machten Albian Ajeti, Koba Koindredi und Dion Kacuri Platz. Tatsächlich präsentierten sich die Basler im 2. Durchgang leicht verbessert – allerdings auch, weil Salzburg 2 Gänge zurückgeschaltet hatte.

Als Konsequenz davon kamen die «Bebbi» in der 56. Minute zum glücklichen 1:3. Bei einer eigentlich ungefährlichen Flanke von Jeremy Agbonifo schlug Jannik Schuster unter dem Ball durch und so landete dieser unverhofft im Netz. Kurz darauf verpasste Ajeti den Doppelschlag, um das Spiel nochmals spannend zu machen. Sein Kopfball flog übers Tor.

FCB vor dem Aus

In der Folge hatte das Heimteam wieder alles unter Kontrolle und verpasste einen noch höheren Sieg, da Alajbegovic mit einem Knaller an die Latte seinen Hattrick nicht vollenden und Hitz sich immer wieder auszeichnen konnte.

Nach der 5. Niederlage im 7. Spiel steht der FCB in der Europa League mit dem Rücken zur Wand. Mit lediglich 6 Punkten hat man das Weiterkommen nicht mehr in den eigenen Füssen. Mit einem Dreier zum Abschluss und der nötigen Schützenhilfe ist eine Teilnahme an der K.o.-Phase theoretisch aber noch möglich.

So geht's weiter

Für die Basler geht es nun Schlag auf Schlag. Am Sonntag steht im Letzigrund der Klassiker gegen den FCZ auf dem Programm. Nächste Woche warten mit dem finalen Ligaphasen-Spiel in der Europa League zuhause gegen Viktoria Pilsen und dem Super-League-Heimspiel gegen Leader Thun 2 kapitale Spiele.

Europa League