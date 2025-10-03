Legende: Penalty-Fluch beim VfB Ermedin Demirovic findet seinen Meister in Marwin Hitz. Keystone/Michael Buholzer

Nach einem mitunter wilden Europa-League-Abend im St. Jakob-Park haderten sie beim VfB Stuttgart vor allem mit dem verschossenen Elfmeter – wieder mal.

Sieben der vergangenen elf Strafstösse aus dem Spiel heraus hat der Bundesligist vergeben. Auch bei der 0:2-Niederlage beim FC Basel wurde den Schwaben ihre eklatante Schwäche vom Punkt zum Verhängnis. «Unnötig» und «bitter» sei die Pleite am Donnerstag gewesen, meinte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Demirovic scheitert an Hitz

Ermedin Demirovic hatte in der 36. Minute die grosse Chance zum 1:1 vergeben und war per Penalty am überragenden Marwin Hitz gescheitert. Demirovic hatte sich den Ball bereits zum Schuss bereitgelegt, ehe er wegen eines Videochecks mehr als zwei Minuten auf die Ausführung warten musste.

«Das soll keine Ausrede sein, aber das macht es natürlich nicht einfacher. Das Stadion ist laut, pfeift. Ich habe Anlauf genommen, dachte, das Ding sei durch. Aber der Elfmeter war nicht gut geschossen», sagte Demirovic.

«Dass wir mit der Elfmeter-Statistik nicht zufrieden sein können, liegt auf der Hand. Das sind zwingende Chancen, die man auch in so einem Spiel nutzen muss», merkte Wohlgemuth an.