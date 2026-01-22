Legende: Haben den Tritt noch nicht gefunden Die Berner Young Boys. Keystone/Anthony Anex

Die Young Boys müssen sich in der Europa League Lyon zu Hause unglücklich mit 0:1 geschlagen geben.

Das goldene Tor erzielt Ainsley Maitland-Niles kurz vor der Pause. Der vermeintliche YB-Ausgleich durch Alvyn Sanches wird aberkannt.

Wie sich der FC Basel in Salzburg schlägt, gibt es hier zu sehen.

Die Young Boys haben auch in der Europa League nicht auf die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Berner unterlagen im Wankdorf dem formstarken Olympique Lyon knapp und unglücklich mit 0:1. Für Gerardo Seoanes Team, das nun 4 Mal in Serie verloren hat, ist es in der Europa League die 4. Niederlage im 7. Spiel. Damit muss YB weiter um das Ticket für die K.o.-Phase zittern.

YB-Ausgleich zählt nicht

Die Niederlage gegen die wettbewerbsübergreifend 6 Mal in Serie siegreichen Franzosen war alles andere als zwingend. In der letzten halben Stunde drückte YB gegen den Europa-League-Leader ordentlich aufs Gaspedal – und wäre dafür fast belohnt worden.

Alvyn Sanches erzielte in der 60. Minute das vermeintliche 1:1. Der 22-jährige Kreativspieler übernahm einen Prellball, tankte sich in den Strafraum und verwandelte souverän in die weite Ecke. Die Berner Fans jubelten, die Erleichterung ob dem Treffer war den YB-Akteuren anzusehen.

Doch dann meldete sich der VAR: Auf dem Monitor sah der aserbaidschanische Schiedsrichter Aliyar Aghayev, dass Sergio Cordova im Abseits stehend Lyon-Verteidiger Ainsley Maitland-Niles entscheidend geblockt hatte. Dieser konnte deshalb nicht mehr in die Situation eingreifen. Ein harter und nachvollziehbarer Entscheid, der zur aktuell unglücklichen Berner Situation passt.

YB belohnt sich nicht

YB liess sich davon aber nicht beirren, sondern suchte weiter konsequent den Weg nach vorne. In der 76. Minute sah Alan Virginius seinen abgefälschten Abschluss vom Pfosten wegprallen und nur 3 Minuten später hätte auch der eingewechselte Christian Fassnacht den Ausgleich besorgen müssen. Der Routinier verfehlte das Tor nach einer Hereingabe von links aus bester Position.

Nach einer weiteren Chance von Fassnacht (80.), als er einen katastrophalen Lyon-Spielaufbau nicht bestrafen konnte, fanden sich die Gäste aus der Ligue 1 defensiv wieder besser zurecht. In den letzten Minuten liess Paulo Fonsecas Team nichts mehr anbrennen. Dank dem 6. Sieg im 7. Spiel ist OL bereits vorzeitig für die Achtelfinals qualifiziert.

Lyon reichte letztlich ein Tor kurz vor der Pause für den Auswärtserfolg. Maitland-Niles hatte das 1:0 erzielt, nachdem Marvin Keller eine Hereingabe von Pavel Sulc nur nach vorne abwehren konnte und Captain Loris Benito nicht energisch genug eingriff. Die Führung zur Pause war nicht unverdient: Lyon brachte – ganz im Gegensatz zu YB (0) – 4 Schüsse auf das gegnerische Tor.

So geht's weiter

Für die Berner geht es am Sonntag ins Kantonsderby gegen Leader Thun. Am nachfolgenden Donnerstag steht noch das letzte Spiel in der Europa-League-Ligaphase bei Stuttgart an.

Europa League