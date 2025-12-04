Die Berner müssen nach den Ausschreitungen in Birmingham büssen.

Legende: Nach Stuttgart dürfen keine reisen YB-Fans nach den Ausschreitungen in Birmingham. EPA/ADAM VAUGHAN

Bei der 1:2-Niederlage von YB gegen Aston Villa von letztem Donnerstag stand nicht nur der Fussball im Fokus. Berner Anhänger fielen durch Ausschreitungen gegen die Polizei im Stadion negativ auf. Insgesamt wurden acht YB-Fans in Birmingham festgenommen, einer muss für zwei Monate in Haft.

Nun hat auch die Uefa ihr Urteil verkündet: Der Berner Klub darf beim nächsten Auswärtsspiel in der Europa League keine Tickets an seine Fans verkaufen. Das wird beim Gastspiel in Stuttgart am 29. Januar 2026 der Fall sein.

Zudem bekommen die Berner von der Uefa eine Busse in Höhe von rund 45'000 Franken aufgebrummt. Die Sanktionen wurden für das Werfen von Gegenständen, das Verursachen von Schäden am Stadion und seiner Infrastrukturen sowie Zuschauerausschreitungen ausgesprochen.