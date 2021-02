Arsenal schlägt Benfica dank einem späten Treffer von Pierre-Emerick Aubameyang 3:2 und steht in den Achtelfinals der Europa League.

Die Glasgow Rangers schiessen sich in einem weiteren Torspektakel eine Runde weiter.

Milan duselt sich mit 2 Unentschieden weiter, PSV scheitert kurz vor Schluss.

YB schafft gegen Leverkusen die Überraschung.

Die Hinspiele der Achtelfinals finden am 11. März statt, die Rückspiele folgen eine Woche später.

Arsenal (mit Granit Xhaka) hat dank Pierre-Emerick Aubameyang den Einzug in die Achtelfinals der Europa League geschafft. Der Gabuner schoss die Nordlondoner mit einem Doppelpack zum 3:2-Sieg gegen Benfica Lissabon (bis zur 57. Minute mit Haris Seferovic). Das Hinspiel hatte 1:1 geendet.

Benfica ging im Rückspiel, das wegen der Corona-Pandemie in Piräus ausgetragen wurde, dank einem Traumfreistoss von Diogo Gonçalves und einem kapitalen Abwehrfehler von Arsenal bis zur 61. Minute 2:1 in Führung. Doch nur 6 Minuten später glich Kieran Tierney das Skore aus. Der «Lucky Punch» gelang Aubameyang, der Arsenal früh in Führung geschossen hatte, in der 87. Minute.

Itten trifft bei Rangers-Torspektakel per Elfmeter

Zwischen den Glasgow Rangers und Antwerpen waren im Hinspiel 7 Tore gefallen (4:3 für die Schotten). Und auch im Rückspiel geizten die Teams nicht mit Treffern. Die Rangers setzten sich zuhause mit 5:2 durch und stehen mit dem Gesamtskore von 9:5 in den Achtelfinals. Der eingewechselte Schweizer Cedric Itten setzte den Schlusspunkt mit einem verwerteten Elfmeter in der 92. Minute.

Milan mit Dusel – ManUnited souverän

Milan ist mit 2 Unentschieden eine Runde weitergekommen. Der Tabellenzweite der Serie A spielte zuhause gegen Roter Stern Belgrad 1:1 und steht dank der Auswärtstor-Regel und dem 2:2 in Serbien in den Achtelfinals.

Problemlos weitergekommen ist Manchester United. Nach dem 4:0 im Hinspiel reichte den «Red Devils» im Heimspiel gegen San Sebastian eine mässige Leistung und ein 0:0 für den Einzug in die nächste Runde.

PSV scheitert dramatisch

PSV Eindhoven mit Yvon Mvogo im Tor fehlten nur ein paar Minuten fürs Weiterkommen. Die Niederländer lagen gegen Olympiakos Piräus nach dem 2:4 im Hinspiel zuhause mit 2:0 in Front – bis den Gästen in der 88. Minute doch noch das wichtige Auswärtstor gelang. Bitter ist das Ausscheiden vor allem auch für Eran Zahavi. Der Israeli hatte sämtliche 4 Treffer für PSV geschossen.

Hoffenheim und Napoli out

Überraschend ausgeschieden sind Bundesligist Hoffenheim und Napoli. Die Deutschen kassierten gegen Molde nach dem 3:3 im Hinspiel zuhause eine 0:2-Niederlage. Die Süditaliener schlugen Granada zwar mit 2:1, sind nach dem 0:2 im Hinspiel in Andalusien aber trotzdem draussen.

Weitere Spiele mit Schweizer Beteiligung

Dinamo Zagreb schlug Krasnodar mit 1:0 und steht nach dem 3:2 im Hinspiel ebenfalls in den Achtelfinals. Mario Gavranovic wurde bei den Kroaten 3 Minuten vor Schluss eingewechselt.

Noah Okafor fehlt Salzburg weiterhin mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel. Für die Österreicher war in der ersten K.o.-Runde ebenfalls Schluss. Salzburg schied nach dem 1:2 gegen Villarreal mit dem Gesamtskore von 1:4 aus.

Torhüter Eldin Jakupovic sass bei Leicester wie immer auf der Ersatzbank. Die Briten schieden nach der 0:2-Niederlage gegen Slavia Prag aus (0:0 im Hinspiel).

