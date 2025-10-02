Legende: Die Krallen ausgefahren Dan Ndoye (r.) trifft gegen Midtjylland, seine Equipe verliert aber. EPA/TIM KEETON

Nottingham Forest mit Dan Ndoye kommt auch gegen Midtjylland mit Kevin Mbabu nicht vom Fleck.

Die Partie Bologna vs. Freiburg mit den Schweizern Remo Freuler und Johan Manzambi endet 1:1.

Beim Duell zwischen Rom und Lille kommt es zu einem Penalty-Wahnsinn.

Nottingham – Midtjylland 2:3

Nottingham Forest befindet sich weiter in der Krise. Die Equipe von Trainer Ange Postecoglou verlor zu Hause gegen Midtjylland mit 2:3 – und blieb damit wettbewerbsübergreifend zum 8. Mal in Folge ohne Erfolgserlebnis. Die Gäste aus Dänemark gingen nach einem Freistoss durch Ousmane Diao in Führung (18.). Die Reaktion der Hausherren folgte auf dem Fuss. Mittendrin statt nur dabei: Dan Ndoye. Der Nati-Stürmer glich nach Vorarbeit von Morgan Gibbs-White aus. Die Freude war aber nur von kurzer Dauer, denn Mads Bech Sörensen antwortete keine zwei Minuten später mit der neuerlichen Gästeführung. Nach zwei späten Toren jubelte Midtjylland mit Kevin Mbabu über den 2. Europa-League-Sieg im 2. Spiel.

Wertloses Kutesa-Tor in Slowenien Box aufklappen Box zuklappen Dereck Kutesa traf nach zwei Toren in der Qualifikation nun auch in der Ligaphase der Conference League für seinen neuen Arbeitgeber AEK Athen. Franko Kovacevic stahl Kutesa aber die Show. Der Kroate erzielte nach Kutesas Führungstreffer (7.) einen Hattrick, Celje schlug die Griechen mit 3:1.

Bologna – Freiburg 1:1

Eine Woche nach dem 2:1-Heimsieg gegen den FC Basel musste sich Freiburg in Bologna mit einem 1:1 begnügen. Es ist gleichwohl ein gutes Resultat für die Mannschaft mit dem umtriebigen Johan Manzambi, denn Bologna mit Nati-Kollege Remo Freuler im Zentrum war spielbestimmend. Die Italiener waren es denn auch, die in Führung gingen. Freiburg-Keeper Noah Atubolu liess in der 29. Minute einen harmlosen Schuss nach vorne abprallen, Riccardo Orsolini staubte ab. Der Freiburger Ausgleich fiel vom Penaltypunkt: Nach einem Handspiel im Strafraum verwandelte der Österreicher Junior Adamu den Strafstoss sicher (57.).

Lyon – Salzburg 2:0

Olympique Lyon hat im Heimspiel gegen Salzburg seinen starken Saisonstart fortgesetzt. In der Europa League bleiben die Franzosen dank des 2:0-Heimsiegs sogar weiterhin ohne Gegentor. Dabei war den Lyonern der Start in die Partie misslungen; Pavel Sulc verschoss in der 7. Minute einen Elfmeter. Diese Scharte war aber nur 4 Zeigerumdrehungen später ausgewetzt, Martin Satriano erzielte das 1:0. In der 2. Halbzeit erhöhten die Franzosen durch Ruben Kluivert auf 2:0 (57.). Der Innenverteidiger und Sohn von Sturm-Legende Patrick Kluivert nickte nach einem Eckball zum 2:0 ein.

Feyenoord – Aston Villa 0:2

Ein abgebrühtes Aston Villa kochte den Leader der holländischen Liga im stimmungsvollen De Kuip in Rotterdam mit 2:0 ab. Die Mannschaft aus Birmingham, in der heimischen Liga nur auf Rang 16, liess zwar 20 Feyenoord-Abschlüsse zu, ging aber selbst um die Stundenmarke in Führung. Emiliano Buendia schlenzte das Team von Unai Emery mit seinem ersten Europacup-Treffer in Führung (61.), allfällige Hoffnungen der Niederländer auf Zählbares erstickte John McGinn in der 79. Minute mit dem 2:0. Jordan Lotomba sah die 0:2-Niederlage seiner Equipe von der Bank aus.

Resultate