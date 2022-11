Legende: Weitergezittert Feyenoord Rotterdam hievt sich zum Gruppensieg. Imago/AMP

In der Gruppe F beenden alle 4 Teams die Gruppenphase mit 8 Punkten. Feyenoord Rotterdam und Midtjylland schnappen sich die Plätze in der K.o.-Phase. Union Berlin siegt zum Abschluss und steht wie Monaco und Breel Embolo im 1/16-Final. Conference League: Vaduz bleibt auch im 6. Spiel sieglos. Die Liechtensteiner unterliegen Apollon Limassol mit 0:1 und bleiben in der Gruppe F Letzte. Lucien Favre und Nizza ziehen weiter. West Ham gelingt die perfekte Gruppenphase.

EL, Gruppe F: Feyenoord und Midtjylland jubeln in ultra-enger Gruppe

Feyenoord Rotterdam – Lazio Rom 1:0

FC Midtjylland – Sturm Graz 2:0

Weil Feyenoord Rotterdam (1:0 vs. Lazio Rom) und der FC Midtjylland (2:0 vs. Sturm Graz) in den abschliessenden Gruppenspielen siegten, stehen alle Teams in der Abrechnung mit 8 Punkten da. Den Direktbegegnungen sei Dank schnappten sich die beiden siegreichen Teams die Tickets für die K.o.-Phase. Feyenoord steht direkt im Achtelfinal, der dänische Klub muss über die 1/16-Finals. Lazio Rom muss mit der Conference League Vorlieb nehmen, Sturm Graz scheidet auf bitterste Weise aus.

EL, Gruppe D: Fischer mit Union Berlin im 1/16-Final

Union St-Gilloise – Union Berlin 0:1

Union Berlin mit Trainer Urs Fischer löste das Ticket für die K.o.-Phase der Europa League. Die Berliner gewannen ihr letztes Gruppenspiel bei St. Gilloise mit 1:0, verteidigten damit Platz 2 und dürfen in den 1/16-Finals ran. Sven Michel (6.) beförderte den Bundesliga-Tabellenführer mit seinem Treffer in die Playoff-Runde. Union schloss die Gruppe D als Zweiter mit 12 Punkten ab.

EL, Gruppe C: Roma rettet sich in die K.o.-Phase

AS Roma – Ludogorets Rasgrad 3:1

Dank einem abschliessenden 3:1-Sieg im Duell mit den punktgleichen Bulgaren schaffte die AS Roma bei letzter Gelegenheit die Qualifikation für die K.o.-Phase der Europa League. Ludogorets führte zur Pause mit 1:0, dank zwei Elfmeter-Toren von Lorenzo Pellegrini (56./65.) und einem Treffer durch Nicolò Zaniolo (85.) gelang den Italienern aber die Wende. Roma beendet die Gruppenphase hinter Betis Sevilla auf Rang 2.

EL, Gruppe H: Embolo und Monaco überwintern in der Europa League

AS Monaco – Roter Stern Belgrad 4:1

Dank eines Hattricks von Kevin Volland hat die AS Monaco den Sprung in die Zwischenrunde der Europa League geschafft. Die Monegassen, bei denen Breel Embolo erst in der 76. Minute eingewechselt worden war, setzten sich am Donnerstagabend mit 4:1 gegen Roter Stern Belgrad durch und beendeten die Gruppe H damit auf dem 2. Platz. Trotz einer 0:1-Niederlage gegen Trabzonspor holte sich Ferencvaros Budapest den Gruppensieg.

ECL, Gruppe E: Vaduz beendet Gruppe auf Rang 4

Apollon Limassol – FC Vaduz 1:0

Das Conference-League-Abenteuer ist für den FC Vaduz mit einer leisen Enttäuschung zu Ende gegangen. Gegen Apollon Limassol verpassten die Liechtensteiner den angestrebten ersten Sieg der Kampagne. Valentin Roberge erzielte den einzigen Treffer für die Zyprioten (32.). Nach zwei Unentschieden in den ersten drei Spielen beendete Vaduz die Gruppe auf Rang 4. Gruppensieger Alkmaar gewann das abschliessende Duell gegen das zweitplatzierte Dnipro-1 mit 2:1.

ECL, Gruppe B: West Ham United gelingt perfekte Gruppenphase

FCS Bukarest – West Ham United 0:3

6 Spiele, 18 Punkte: Die Gruppenphase von Premier-League-Vertreter West Ham United in der Conference League lässt sich sehen. Im abschliessenden Spiel auswärts beim FCS Bukarest liessen die Londoner dem Gegner keine Chance und siegten mit 3:0. Pablo Fornals (40./ 65.) gelang ein Doppelpack, dazwischen unterlief Joyskim Dawa ein Eigentor.

ECL, Gruppe D: Favres Nizza reicht ein Remis gegen Köln

1. FC Köln – OGC Nizza 2:2

Nizza mit Trainer Lucien Favre ist mit Mühe zum Gruppensieg gelangt. Die Franzosen gaben gegen den 1. FC Köln einen 2:0-Vorsprung preis und mussten sich mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Weil allerdings auch Partizan Belgrad gegen den 1. FC Slovacko nicht zu den erhofften drei Punkten kam, darf sich Favre – trotz lediglich neun Punkten aus sechs Spielen – über den 1. Platz und den Achtelfinal-Einzug freuen. Köln schied wie Slovacko aus.