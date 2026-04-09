Legende: Remo Freuler im Zweikampf mit Emi Buendia. imago images/Antonio Balasco

Aston Villa legt im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League auswärts bei Bologna mit 3:1 vor.

Johan Manzambi zeigt beim 3:0-Heimsieg von Freiburg gegen Celta Vigo eine starke Leistung.

In der Conference League erspielt sich Mainz mit Trainer Urs Fischer gegen das bisher ungeschlagene Strassburg eine gute Ausgangslage.

EL: Bologna – Aston Villa 1:3

Bologna hat im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Die Italiener mit Remo Freuler in der Startelf bestimmten das Geschehen über weite Strecken, bezahlten für zwei individuelle Fehler aber teuer. Kurz vor der Pause segelte Keeper Federico Ravaglia nach einer Ecke am Ball vorbei, so dass Ezri Konsa aus kurzer Distanz zur Gäste-Führung traf. In der 51. Minute doppelte Ollie Watkins nach. Dem Treffer war ein Ballverlust von Torbjörn Heggem am eigenen Sechzehner vorausgegangen. Danach flachte die von Sandro Schärer arbitrierte Partie merklich ab – bis in die Schlussminuten. Den Anschlusstreffer des auffälligen Jonathan Rowe (90.) konterte Watkins kurz vor Abpfiff mit seinem zweiten Tor des Abends. Simon Sohm kam bei Bologna nicht zum Einsatz.

EL: Porto – Nottingham Forest 1:1

Im Spiel zwischen Porto und Nottingham erlebte Martim Fernandes einen gebrauchten Abend. Kurz nach dem Führungstreffer des Heimteams (11.) unterlief dem portugiesischen Aussenverteidiger ein Eigentor. Fernandes erwischte seinen eigenen Keeper Diogo Costa mit einem Rückpass aus rund 45 Metern (13.). Nur 3 Minuten später verletzte sich der 20-Jährige bei einem Foul seines Teamkollegen Gabri Veiga an Dan Ndoye. Der Schweizer Nationalspieler wurde von hinten umgemäht und fiel Fernandes auf den Fuss. Für den Pechvogel ging es danach nicht mehr weiter. Auch Tore gab es nach der turbulenten Anfangsphase im Estadio do Dragao keine mehr zu bestaunen. Im Rückspiel in einer Woche ist damit alles offen.

ConfL: Mainz – Strassburg 2:0

In der Conference League steht Mainz mit einem Bein im Halbfinal. Das Team von Urs Fischer gewann das Viertelfinal-Hinspiel gegen Strassburg dank zwei frühen Traumtoren. Kaishu Sano traf nach 11, Stefan Posch nach 19 Minuten. In der 2. Halbzeit vergaben die Rheinhessen einige Chancen auf das 3:0, hatten bei einem Lattenschuss gegen sich aber auch Glück. Dank dem starken Start geht Mainz mit einem soliden Polster ins Rückspiel in einer Woche.

Die weiteren Viertelfinal-Hinspiele der Conference League:

Rayo Vallecano – AEK Athen 3:0: Dereck Kutesa wird beim Gastspiel der Griechen erst in den Schlussminuten eingewechselt.

Dereck Kutesa wird beim Gastspiel der Griechen erst in den Schlussminuten eingewechselt. Crystal Palace – Fiorentina 3:0: Das in der Premier League überraschend starke Palace gibt auch in der Conference League Gas.

Das in der Premier League überraschend starke Palace gibt auch in der Conference League Gas. Schachtar Donezk – AZ Alkmaar 3:0: Auch die Partie in Krakau endet 3:0, womit Schachtar wie Rayo Vallecano und Crystal Palace mit einem Bein im Halbfinal steht.

Resultate