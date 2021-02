Dank einer ganz abgebrühten Leistung stehen die Berner Young Boys zum ersten Mal in der Klubgeschichte in den Achtelfinals der Europa League. Leverkusen fand gegen die defensiv perfekt eingestellte Equipe von Gerardo Seoane schlichtweg kein Rezept.

Die Mannschaft hat aus diesen schwierigen Spielen gelernt. Diese Routine hat man ihr angesehen.

Dafür benötigte es aber reichlich Arbeit, wie der Trainer nach dem Erfolg analysierte: «Wir wurden gezwungen, viel zu verteidigen, die Räume zuzulaufen. Für eine Mannschaft, die in der Meisterschaft gewohnt ist, offensiv zu agieren, ist das eine grosse Herausforderung – auch im mentalen Bereich.»

Dass der grosse Achtelfinal-Coup nun endlich gelang, sei denn auch kein Zufall, so Seoane. «Das war ein Prozess über die letzten zwei, drei Jahre. Wir konnten viel Erfahrung sammeln in der Champions League und in der Europa-League-Qualifikation im Vorjahr. Die Mannschaft hat aus diesen schwierigen Spielen gelernt. Diese Routine hat man ihr angesehen.»

«Geil», «verdient», «stolz»

«Es ist einfach nur geil», so das erste kurze Fazit von Goalie David von Ballmoos. «Es war sehr intensiv. Am Schluss sind wir belohnt worden. Solche Spiele sind sehr hart, und es ist darum immer noch schöner, wenn man dann als Sieger vom Platz geht.»

Für Captain Fabian Lustenberger war das Weiterkommen über die 2 Spiele «verdient». «Wir haben uns für eine gute Leistung belohnt. Ich weiss noch, nach der Auslosung hatte es geheissen: Die kleinen Schweizer gegen Leverkusen – ein gutes Los für Leverkusen. Jetzt haben wir bewiesen, dass es nicht so einfach ist, gegen uns zu spielen.»