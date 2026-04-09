Am Donnerstag gastiert Celta Vigo im EL-Viertelfinal-Hinspiel in Freiburg. Bei den Breisgauern stehen mit Johan Manzambi und Bruno Ogbus 2 Schweizer unter Vertrag. Sowieso war der SCF über die Jahre ein beliebtes Ziel für Schweizer Fussballer. So spielten Alain Sutter, Admir Mehmedi oder Roman Bürki dort.

Vigo ist ein schönes Städtchen. Mir hat es sehr gut gefallen.

Bei Celta Vigo haben Schweizer keine Tradition. In der über 100-jährigen Geschichte des Klubs aus dem Küstenort in Galicien ist nur ein Engagement eines Fussballers aus der Schweiz dokumentiert: 2023 wurde Haris Seferovic von Benfica für ein halbes Jahr an Celta Vigo ausgeliehen und bestritt 18 Pflichtspiele (3 Tore).

«Sie haben sich etabliert, spielen einen guten Fussball und sind jetzt europäisch dabei», sagt Seferovic, der seit bald 3 Jahren in den Vereinigten Arabischen Emiraten spielt. Rückblickend meint der 34-jährige Stürmer: «Meine Erinnerungen sind sehr gut. Vigo ist ein schönes Städtchen. Mir hat es sehr gut gefallen.»

Als Favoriten auf den EL-Triumph sieht Seferovic aber weder den LaLiga-Sechsten noch den Bundesliga-Achten, sondern den FC Porto.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen Freiburg und Celta Vigo können Sie am Donnerstag ab 21:00 Uhr live verfolgen. Ab 20:10 Uhr stimmen wir Sie auf SRF zwei und in der Sport App auf das Spiel ein.

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