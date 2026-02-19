In den Achtelfinal-Playoffs muss Stuttgart über Celtic und einen alten Bekannten an der Seitenlinie.

Die 2:3-Niederlage in Stuttgart und das damit verbundene Aus in der Europa League dürfte YB-Fans noch präsent sein. Nach Schlusspfiff jubelten zwar die Deutschen, wussten aber: Trotz des 5. Siegs im 8. Spiel reichte es nicht für die direkte Achtelfinal-Quali – wegen eines Punktes.

So muss Stuttgart über die Playoffs. Dort wartet am Donnerstag mit Celtic Glasgow ein formstarkes Team. Die letzte Niederlage Celtics, die seit Oktober 2025 wieder von Trainer-Urgestein Martin O'Neill geleitet werden, geht auf den 3. Januar zurück. Seither feierten die Schotten in 10 Pflichtspielen 8 Siege und 2 Unentschieden.

Als es 2003 im Achtelfinal des Uefa-Cups, dem Vorgänger der Europa League, zu den einzigen zwei Aufeinandertreffen der beiden Teams kam, setzten sich die Schotten mit einem Gesamtskore von 5:4 durch. Damals an der Seitenlinie Celtics: Martin O'Neill. Der heute 73-Jährige war es auch, der den Klub im selben Jahr zum bisher letzten Mal in einen Europacup-Final führte. Nun möchte er dieses Kunststück wiederholen. Und muss dafür wieder Stuttgart aus dem Weg räumen.

