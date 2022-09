Legende: Sie werden gewarnt sein FCZ-Trainer Franco Foda und Spieler Fidan Aliti. Freshfocus/Claudio De Capitani

Der FC Zürich ist wieder auf der Suche nach Mut. Nach der Last-Minute-Niederlage am Sonntag in Genf steht der Schweizer Meister in der Super League weiterhin ohne Sieg da und steckt im Tief fest. Der Auftakt in die Europa-League-Gruppenphase gegen Arsenal hatte zwar zwischenzeitlich – trotz 1:2-Niederlage – etwas Aufschwung gegeben.

In punkto Einstellung und Leidenschaft konnte man den Zürchern gegen den Spitzenklub nichts vorwerfen. «Auf diese Leistung können wir stolz sein», sagte Trainer Franco Foda. Zählbares schaute trotzdem noch nicht heraus, die nächste Chance bietet sich nun am Donnerstag (21 Uhr) auswärts gegen Bodö/Glimt.

05:34 Video Archiv: Tapferer FCZ verliert knapp gegen Arsenal Aus Sport-Clip vom 09.09.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 34 Sekunden.

Gegen die Nord-Norweger ist der FCZ in der Favoritenrolle. Der Gegner, der in der heimischen Liga derzeit auf dem 3. Rang liegt, spielt erstmals in einer Europa-League-Gruppenphase und kann bezüglich Marktwert (22 Millionen Euro vs. 33. Millionen Euro) nicht mit dem Schweizer Meister mithalten. Trotzdem wird die 2200 Kilometer lange Flugreise nach Bodö kein Spaziergang für die Foda-Equipe.

Im Vergleich zu den anderen beiden, illustren Gruppengegnern Arsenal und PSV Eindhoven mögen die Norweger zwar etwas blass aussehen. Doch in der vergangenen Saison haben sie sich im Europapokal zum starken Überraschungsteam gemausert.

Sie entdeckten die Conference League für sich und feierten in 18 Spielen bei nur 2 Niederlagen 5 Remis und ganze 11 Siege. In der Gruppenphase verpasste man José Mourinhos AS Roma etwa eine 6:1-Packung, Celtic eliminierte man in den Playoffs mit dem Gesamtskore von 5:1. Erst im Viertelfinal wurde der Lauf beim erneuten Aufeinandertreffen mit Roma gestoppt.

Auch in dieser Europacup-Saison wussten die Nordländer bislang zu überzeugen. Im Kampf um die Champions League überstanden sie drei Quali-Runden und scheiterten erst in den Playoffs trotz Hinspiel-Sieg an Dinamo Zagreb. In der ersten Europa-League-Partie von vergangener Woche trotzte man Eindhoven ein 1:1 ab.

01:57 Video Archiv: Bodö/Glimt mit Remis bei Eindhoven Aus Sport-Clip vom 09.09.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 57 Sekunden.

Nach diesen Leistungen wird der FCZ also gewarnt sein. Die Suche nach neuem Mut ist im hohen Norden zwar realistisch, aber alles andere als einfach.