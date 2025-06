Die Münchner gewinnen den «Gipfel» gegen die Boca Juniors mit 2:1 und erlösen die Europäer an der Klub-WM.

Klub-WM: Gruppe C

Legende: Die Entscheidung Die Bayern bejubeln Olises Siegtor. Imago/Sport Image

Bayern München steht vorzeitig im Achtelfinal der Klub-WM. Das Team von Trainer Vincent Kompany bezwang die Boca Juniors aus Argentinien in Miami verdient mit 2:1. Die Treffer für die Bayern erzielten Harry Kane (18.) und Michael Olise (84.).

Dazwischen hatte Miguel Marentiel nach einem Konter und einem Stellungsfehler von Jonathan Tah zum 1:1 ausgeglichen (66.). Es war nach den Coups von Botafogo gegen Paris SG und Flamengo gegen Chelsea die erste Niederlage der bislang überzeugenden Südamerikaner an der Klub-WM.

Musiala verletzt out

Die Deutschen betrieben vor dem grösstenteils den Boca Juniors zugewandten Publikum Chancenwucher. Kingsley Coman (20.), Tah (40.) und Olise (53.) hätten das 2:0 erzielen können. Kurz vor Schluss musste Jamal Musiala mit einer mutmasslichen Verletzung vom Platz.

Gewitter stoppt Benfica

Im anderen Spiel der Gruppe C schlug Benfica Lissabon die Halbprofis von Auckland City in Orlando mit 6:0. Die Portugiesen taten sich lange schwer. Erst in der Nachspielzeit der 1. Hälfte gelang Angel Di Maria die Führung. Danach musste die Partie wegen eines schweren Gewitters während zwei Stunden unterbrochen werden.

