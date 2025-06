Legende: Kein Durchkommen Für Reals Jude Bellingham. IMAGO / Anadolu Agency

Real Madrid muss sich zum Auftakt der Klub-WM gegen Al-Hilal mit einem 1:1 zufriedengeben.

Im zweiten Spiel der Gruppe H ringt Salzburg den mexikanischen Vertreter Pachuca 2:1 nieder.

Manchester City und Juventus feiern souveräne Startsiege.

So hatte sich Xabi Alonso sein Debüt als Real-Trainer wohl nicht vorgestellt. Im ersten Pflichtspiel an der Seitenlinie der Madrilenen musste sich der Spanier gegen Aussenseiter Al-Hilal in Miami vor über 62'000 Fans mit einem Punkt begnügen. Auch ein Penalty in der Nachspielzeit brachte den «Königlichen» nicht den erwarteten Startsieg an der Klub-WM. Mit einem schwachen Schuss scheiterte Federico Valverde an Hilal-Keeper Bono (92.).

Real ohne kranken Mbappé

Real war in der 34. Minute durch einen Konter in Führung gegangen. Torschütze Gonzalo Garcia brachte den Ball mit etwas Glück an Bono vorbei. Die Freude Reals war aber nur von kurzer Dauer. In der 41. Minute wurde dem Klub aus Saudi-Arabien ein Penalty zugesprochen, den Ruben Neves souverän verwertete.

Real Madrid nimmt die Klub-WM äusserst seriös. Der Klub legte grossen Wert darauf, mit dem kompletten neuen Setup – also mit Trainer Alonso und Trent Alexander-Arnold, für dessen vorzeitigen Transfer sie sogar Extra-Geld nach Liverpool überwiesen – in den USA anzutreten. Starstürmer Kylian Mbappé verpasste die Partie allerdings krankheitsbedingt.

Salzburg siegt vor magerer Kulisse

Im zweiten Spiel der Gruppe H bezwang Salzburg in Cincinnati den mexikanischen Vertreter Pachuca 2:1. Joker Karim Onisiwo bescherte den Österreichern in der 76. Minute den nicht unbedingt erwarteten Startsieg.

Salzburg, das dank des speziellen Verteilschlüssels am Turnier teilnimmt, war durch Oscar Gloukh (42.) entgegen dem Spielverlauf in Führung gegangen. Der erst 18-jährige Salzburg-Goalie Christian Zawieschitzky hatte bei seinem Debüt zuvor mehrere Schüsse parieren müssen und stand auch nach der Pause im Mittelpunkt.

Die Partie musste nach 54 Minuten wegen heftigen Unwettern für mehr als eine Stunde unterbrochen werden. Kurz nach Wiederanpfiff fiel der Ausgleich Pachucas durch Bryan Gonzalez. Lediglich 5282 Fans waren im Stadion. Die Affiche zwischen Bayern München und Auckland hatte noch gut 20'000 Zuschauende angelockt.

