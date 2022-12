Legende: Musste auch hinter sich greifen Der am Ende siegreiche Kroatien-Goalie Dominik Livakovic im Achtelfinal gegen Japan. Imago/Xinhua

Mit dem Final-Sieg von Argentinien über Frankreich ist die WM 2022 am Sonntag zu Ende gegangen. In 64 Spielen und 4 Wochen häufte sich so einiges an Zahlen und Fakten an. Wir haben die interessantesten zusammengestellt:

Zu den 64 Spielen der WM strömten nach Angaben der Fifa 3'404'252 Fans – dies entspricht einem Schnitt von 53'191. In Russland waren es «nur» 3'031'768. Die WM 1994 in den USA bleibt mit 3'568'567 verkauften Tickets (Schnitt: 68'626) in nur 52 Spielen unerreicht.

In allen Partien in Katar fielen insgesamt 172 Tore – dies entspricht einem Schnitt von 2,68 Treffern pro Spiel. Der Tor-Rekord bei Endrunden von 2014 und 1998 (jeweils 171 Tore) wurde damit gebrochen.

Mit dem achten 0:0 im Viertelfinal zwischen Kroatien und Brasilien hat die WM 2022 gleichzeitig den Rekord aller Endturniere übertroffen.

Nur zwei direkte Freistosstore wurden bei dieser WM erzielt (Marcus Rashford/ENG, Luis Chávez/MEX), weniger waren es seit 1966 nie (1966 auch 2). Gleichzeitig fielen 93% der Tore von innerhalb des Sechzehners – Höchstwert.

Mit Kanada-Captain Atiba Hutchinson und Verteidiger Pepe (POR) haben zwei Spieler den Sprung auf das Podest der ältesten Feldspieler, die je bei WM-Spielen eingesetzt worden sind, geschafft. Älter als Pepe (mit 39 Jahren und 275 Tagen) und Hutchinson (39 Jahre und 293 Tage) war nur der Kameruner Roger Milla bei der WM 1994 (42 Jahre und 39 Tage).

Die beiden WM-Spiele mit dem höchsten Ballbesitzanteil seit 1966 verzeichnete Spanien in diesem Jahr (je 82% gegen Japan und Costa Rica). Deutlicher Höchstwert sind auch die im Schnitt 988 Pässe pro Spiel (beide Teams zusammengezählt).

Mit nur 25 Fouls pro Spiel war es die fairste WM seit 1966, gefolgt von den vorherigen zwei Turnieren (27 in 2018, 30 in 2014).

Brasilien war das 13. Team der WM-Geschichte, das in der Verlängerung eines K.o.-Spiels in Führung gegangen ist, allerdings das erste Team, das nicht die nächste Runde erreicht hat.

Die 5 Elfmeterschiessen in der K.o.-Phase bedeuten ebenfalls WM-Rekord. Argentinien hat neu 5 Penalty-Entscheidungen gewonnen, so viele wie kein anderes Team.

Erstmals in der WM-Geschichte mit 32 Teilnehmern (seit 1998) konnte kein Team alle drei Gruppenspiele der Endrunde gewinnen.