Aus einer Kleinstadt im Senegal bis zur WM: Bara Sapoko Ndiaye setzt seinen rasanten Aufstieg fort.

Senegal-Teenager Ndiaye: Von Gambia über GC und Bayern an die WM

Legende: Hat einen kometenhaften Aufstieg hinter sich Senegals Mittelfeldjuwel Bara Sapoko Ndiaye. Cory Knowlton/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images

Der 18-jährige Bara Sapoko Ndiaye hat es nach seinem Debüt für Senegals Nationalteam am 31. Mai direkt in den WM-Kader geschafft – obwohl er zu den Streichkandidaten zählte.

Der Senegal duelliert sich zum WM-Start mit Frankreich (16.6.), weitere Gegner sind Norwegen und der Irak.

Testspieler bei GC

Der rasante Aufstieg von Ndiaye war so nicht zu erahnen. Bayern München hatte den Mittelfeldspieler Anfang 2026 von den Gambinos Stars Africa – einer Fussballakademie aus Gambia – ausgeliehen. Der Teenager erhielt einen Vertrag bis zum 30. Juni, vieles spricht für eine Verlängerung.

Bereits 2025 hatte Ndiaye 2 Monate lang bei den Bayern trainiert. Erstmal ging es für ihn aber zu den Grasshoppers. Bei den Zürchern machte er die Sommervorbereitung mit und absolvierte Testspiele gegen Celta Vigo und Bayern. Zu einem Engagement bei GC kam es nicht – die Münchner hatten andere Pläne mit ihm.

Legende: Von Gambia via München nach Zürich Bara Sapoko Ndiaye (hier beim Test gegen die Bayern im Letzigrund) war im Sommer 2025 als Testspieler bei den Grasshoppers. Imago/MIS

Bis am 11. April musste sich Ndiaye gedulden, ehe er für den deutschen Rekordmeister beim 5:0 gegen St. Pauli zu seinem Profi-Debüt kam. Es folgten noch 3 weitere Einsätze, 2 Mal von Beginn an.

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