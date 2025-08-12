10 Tage vor dem Bundesliga-Saisonstart gewinnen die Bayern ein Testspiel im Letzigrund gegen GC mit 2:1.

Auch mit dem zweiten Anzug besiegen die Bayern GC

Legende: Musste den Ball zweimal aus seinem Kasten holen GC-Goalie Justin Hammel. Claudio Thoma/freshfocus

Als Schiedsrichter Lionel Tschudi die Partie im ausverkauften Letzigrund anpfiff, war wohl so mancher Bayern-Fan um sein Handy froh, auf dem er die Namen nachschlagen konnte. Denn Bayern-Coach Vincent Kompany liess bei grosser Hitze seine vermeintliche Startelf zunächst auf der Bank. Erst nach einer Stunde kamen Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise und Co. zum Einsatz. Kapitän Manuel Neuer fehlte ganz im Kader, ebenso wie Kingsley Coman. Der Franzose steht vor einem Wechsel zum saudischen Topklub Al-Nassr.

So sorgte der 2. Anzug für den Unterschied:

Das 17-jährige Toptalent Lennart Karl brachte die Münchner mit einem sehenswerten Schuss in Führung (21.).

Jonah Kusi-Asare legte nach Vorarbeit von Karl fünf Minuten später nach.

Loris Giandomenico verkürzte (51.) für GC nach der Pause. Die «Hoppers» messen sich derzeit mit Gegnern aller Klassen: Am Wochenende kamen die Zürcher in Genf gegen Servette zu einem 1:1. Und fünf Tage nach dem Test gegen Champions-League-Teilnehmer Bayern trifft GC im Cup auswärts auf Lachen/Altendorf aus der 2. Liga interregional.