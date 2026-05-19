Legende: Der Captain und der Youngster Granit Xhaka und Johan Manzambi sind Teil des WM-Kaders. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Das Nati-Kader für die WM in den USA, Kanada und Mexiko ist komplett. 26 Spieler reisen an die WM.

Das Aufgebot wurde am Montag und Dienstag tröpfchenweise veröffentlicht und am Dienstagnachmittag mit Fabian Rieder und Cedric Itten komplettiert.

Am Mittwoch wird Trainer Murat Yakin an einer Medienkonferenz zum Aufgebot Stellung nehmen (live bei SRF).

Über zwei Tage hinweg hat der Schweizerische Fussballverband die Spieler präsentiert, die im Juni an die WM in Nordamerika reisen. Nun ist das Aufgebot vollständig.

Nachdem am Montag bereits 14 Namen bekannt gegeben worden waren, folgten tags darauf die zwölf weiteren Spieler. Neu im WM-Kader stehen Goalie Yvon Mvogo, die Verteidiger Aurèle Amenda, Eray Cömert und Luca Jaquez, die Mittelfeldspieler Michel Aebischer und Fabian Rieder sowie die Angreifer Dan Ndoye, Zeki Amdouni, Breel Embolo, Ruben Vargas, Cedric Itten und Christian Fassnacht.

Das Schweizer WM-Kader Box aufklappen Box zuklappen Tor: Marvin Keller (YB), Gregor Kobel (Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient) Verteidigung: Manuel Akanji (Inter Mailand), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Gladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (HSV), Ricardo Rodriguez (Betis Sevilla), Silvan Widmer (Mainz) Mittelfeld/Sturm: Michel Aebischer (Pisa), Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennes), Christian Fassnacht (YB), Remo Freuler (Bologna), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (SC Freiburg), Dan Ndoye (Nottingham), Noah Okafor (Leeds United), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow (FC Sevilla), Ruben Vargas (FC Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco)

Fassnacht war zuvor zweieinhalb Jahre lang nicht mehr Teil der Nationalmannschaft gewesen, ehe er im vergangenen November für die abschliessenden Qualifikationsspiele gegen Schweden und Kosovo wieder aufgeboten wurde. Für die Testspiele im Frühling war er erneut nicht berücksichtigt worden, weshalb seine Nomination eher überraschend kommt.

Sanches muss zuhause bleiben

Auch Amdouni musste um seine Teilnahme bangen, nachdem er wegen eines Kreuzbandrisses fast die gesamte Saison verpasst hatte. Beim Premier-League-Absteiger Burnley wurde er in den letzten drei Spielen jeweils erst in der Schlussphase eingewechselt.

Die Kaderliste war allerdings bereits am Wochenende durchgesickert. Der Blick hatte berichtet, dass es im Vergleich zum Aufgebot für die Testspiele im Frühling drei Veränderungen geben werde. Da neben Fassnacht und Amdouni auch Itten neu ins Kader gerückt ist, haben Alvyn Sanches, Joël Monteiro und Vincent Sierro das Nachsehen. Nationaltrainer Murat Yakin wird an einer Medienkonferenz am Mittwoch nähere Auskunft zu seinen Überlegungen geben.