Mit dem Gruppenspiel gegen Paraguay in Los Angeles wird es für das US-Nationalteam in der Nacht auf Samstag ernst.

Legende: USA wollen wieder jubeln Wie hier beim Tor im Testspiel gegen Deutschland. Imago/Icon Sportswire

«Beim Nationalteam haben wir eins im Kopf: Wir wollen die WM gewinnen. Warum nicht?», sagte Mauricio Pochettino, der Coach des US-Nationalteams, kürzlich bei BeIn Sports.

Ob der 54-jährige Argentinier wirklich daran glaubt oder dies sagt, weil das in den USA gesagt werden muss, bleibe dahingestellt. Tatsache ist: Die Chancen des Teams um Milan-Akteur Christian Pulisic auf den Titel stehen gemäss den Wettbüro-Quoten bei höchstens 1:50.

USA favorisiert

Immerhin: In der Gruppe D mit Paraguay, der Türkei und Australien gilt der Co-Gastgeber als Favorit. Das Erreichen der K.o.-Phase ist Pflicht. Den ersten Schritt dorthin wollen die Amerikaner in der Nacht auf Samstag in Inglewood bei Los Angeles gegen Paraguay machen.

Die beiden Teams trafen an einer WM erst einmal aufeinander. An der WM in Uruguay 1930 gewannen die USA mit 3:0. Das letzte Direktduell ist aber erst sieben Monate her: Bei einem Testspiel in Philadelphia setzten sich die USA dank Treffern von Gladbach-Akteur Giovanni Reyna und Monacos Folarin Balogun mit 2:1 durch. Beide stehen auch im amerikanischen WM-Aufgebot.

Durchzogene Vorbereitung

Ein Sieg über Paraguay würde möglicherweise die Begeisterung des US-Publikums neu entfachen, nachdem die unmittelbare WM-Vorbereitung mit Niederlagen gegen Belgien, Portugal und Deutschland (und einem knappen Sieg über Senegal) durchzogen verlaufen war.

Paraguay, das erstmals seit 2010 wieder an einer Endrunde dabei ist, mass sich an weniger hochkarätigen Gegnern, gewann zwei Partien (gegen Griechenland und Nicaragua) und verlor eine (Marokko). Im Team von Trainer Gustavo Alfaro stehen fünf Europa-Söldner, darunter Diego Gomez (Brighton) und Julio Enciso (Strassburg).

Erst die Show, dann das Spiel

Vor der Partie findet der dritte und letzte Akt des Eröffnungsmarathons statt. Auftreten werden unter anderem Katy Perry, Future und die Brasilianerin Anitta.

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