Die ersten 24 von 104 Spielen sind bei der WM absolviert. Was ist bisher aufgefallen? Wir liefern 4 Erkenntnisse.

Legende: Der grosse Held von Kap Verde Torhüter Vozinha wurde mit seiner Leistung gegen Spanien weltberühmt. Getty Images/Justin Setterfield

Superstars, die abliefern, ein ungewöhnlicher Remis-Tag, Platzverweis-Flut am 1. Spieltag und WM-Neulinge, die überraschen. Der erste Spieltag der XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko hat viele Geschichten geliefert.

Die ganz grossen Namen sind in Form – und Ronaldo?

Lionel Messi zog mit einem Dreierpack beim 3:0 seiner Argentinier gegen Algerien mit Miroslav Klose als erfolgreichster WM-Torschütze gleich. Beide haben nun 16 Tore. Norwegens Stürmerstar Erling Haaland feierte einen WM-Start nach Mass, er traf in seiner ersten Partie beim 4:1 gegen den Irak direkt zweimal. Auch der französische Topstar Kylian Mbappé (3:1 gegen Senegal) und Englands Kapitän Harry Kane (4:2 gegen Kroatien) erzielten jeweils Doppelpacks.

Ganz und gar nicht auf Touren kam hingegen Cristiano Ronaldo. Der Portugiese war gegen die DR Kongo mit 41 Jahren und 132 Tagen zwar der älteste Feldspieler, der je an einer WM in der Startaufstellung gestanden hatte. Seine Leistung beim 1:1 war aber dürftig. Insgesamt kam der fünffache Weltfussballer nur zu 3 Abschlüssen – keiner davon fand den Weg aufs Tor. Nur 25 Ballkontakte konnte er aufweisen – Torhüter Diogo Costa hatte 12 mehr.

Der Unentschieden-Tag

So einen WM-Spieltag wie am Montag gab es zuletzt vor 68 Jahren, als vier Remis aufeinanderfolgten. Ziemlich überraschend trennten sich zunächst Spanien und Aussenseiter Kap Verde 0:0, es folgten das 1:1 zwischen Belgien und Ägypten, das 1:1 zwischen Saudi-Arabien und Uruguay sowie das 2:2 zwischen dem Iran und Neuseeland. Wie selten das ist, zeigte eine Fifa-Statistik: Einen solchen Spieltag hatte es in der Turnierhistorie zuvor nur am 15. Juni 1958 gegeben.

Aussenseiter überraschen

Für die mit Abstand grösste Überraschung am 1. Spieltag hatte zweifelsohne WM-Neuling Kap Verde gesorgt. Der afrikanische Inselstaat knöpfte dem amtierenden Europameister und haushohen Favoriten Spanien ein 0:0 ab – obwohl der Marktwert des gesamten Teams knapp 1,2 Milliarden Euro tiefer liegt. Für die zweite grosse Sensation sorgte die Demokratische Republik Kongo, die Mitfavorit Portugal ein 1:1 abtrotzte. Auch Katar (1:1 gegen die Schweiz) liess einen Favoriten straucheln.

Andere Aussenseiter wie Jordanien (1:3 gegen Österreich), Usbekistan (1:3 gegen Kolumbien) und Panama (0:1 gegen Ghana) brachten ihren Gegner mit beherzten Leistungen zwar ins Wanken, standen am Ende aber ohne Punkte da.

Rot-Flut im Eröffnungsspiel

Schiedsrichter Wilton Pereira Sampaio stellte im Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika gleich 3 Spieler vom Platz. Damit wurde das erste Spiel der WM 1990 in den Schatten gestellt, als Kamerun gegen Argentinien zwei Spieler durch Platzverweise verlor. Zum Vergleich: An der WM 2022 in Katar wurden im gesamten Turnier nur 4 Spieler des Feldes verwiesen.

Den allgemeinen WM-Platzverweisrekord knackte das Spiel allerdings nicht. Im Achtelfinal 2006 zwischen Portugal und den Niederlanden, auch «Schlacht von Nürnberg» genannt, erhielten vier Spieler Gelb-Rot.

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