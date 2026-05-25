Mit einer Trainingswoche in St. Gallen beginnt die WM-Vorbereitung des Schweizer Nationalteams. Allerdings sind nicht alle Spieler von Beginn an dabei.

Legende: Gönnt sich keine Pause Zeki Amdouni (Archiv). Toto Marti/Blick/freshfocus

Zum Auftakt am Pfingstmontag rückten 12 Spieler ins Pre-Camp in der Ostschweiz ein: die Goalies Marvin Keller und Yvon Mvogo, die Defensivspieler Aurèle Amenda, Nico Elvedi, Miro Muheim, Silvan Widmer und Denis Zakaria sowie die Offensivspieler Johan Manzambi, Zeki Amdouni, Christian Fassnacht, Cedric Itten und Fabian Rieder. Ebenfalls anreisen sollte Gregor Kobel, der dies krankheitsbedingt aber verschieben musste.

Die restlichen Spieler fehlen noch, da sie am Samstag oder Sonntag mit ihren Klubs im Einsatz standen. Sie werden bis Donnerstag in St. Gallen erwartet.

Amdouni von Anfang an dabei

Eine Ausnahme bildet Amdouni: Obwohl er am Pfingstsonntag noch 30 Minuten für Burnley auf dem Platz stand, ist er bereits von Beginn an beim Nationalteam dabei. Der Offensivspieler hatte die Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses fast komplett verpasst.

Zum Abschluss der Trainingswoche in St. Gallen steht am kommenden Sonntag um 15:00 Uhr ein Testspiel gegen Jordanien auf dem Programm (live bei SRF). Am Dienstag, 2. Juni, wird das Nationalteam ins Basecamp nach San Diego reisen.