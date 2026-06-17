Mit einem Hattrick gegen Algerien hat Lionel Messi mit nun 16 WM-Toren Miroslav Klose eingeholt. Doch ein Franzose ist ihm auf den Fersen.

Legende: Kommen zusammen auf 46 WM-Tore Noch liegen Lionel Messi und Miroslav Klose gemeinsam vorne – doch das dürfte sich ändern. Kylian Mbappé (links) ist dem Duo mit 14 Treffern auf den Fersen. Fifa

Es ist eine Leistung, die wohl nie getoppt wird – auch wenn die Fifa die WM noch grösser macht: die 13 Tore von Just Fontaine am Turnier 1958. Mit dieser wahnsinnigen Ausbeute (in 6 Spielen) machte sich der Franzose (bei seiner einzigen WM-Teilnahme!) auf einen Schlag zum besten WM-Torschützen der Geschichte.

Auch der grosse Pelé knackte diese Marke trotz 4 Endrundenteilnahmen nicht (total 12 Tore). Es dauerte bis 1974, ehe Gerd Müller (GER) den Rekord auf 14 Treffer schraubte. Müllers Bestmarke hielt satte 32 Jahre. Dann machte sich der Brasilianer Ronaldo zum neuen Rekordhalter (15). 8 weitere Jahre danach wurde Miroslav Klose mit 16 Toren zum Rekordmann.

Wann lässt Messi Klose hinter sich?

Dies ist Klose zwar noch immer, der Deutsche hat aber Gesellschaft bekommen. Nach seinem Hattrick gegen Algerien steht Lionel Messi ebenfalls bei 16 WM‑Treffern. Der Argentinier bestreitet in Nordamerika seine bereits 6. Endrunde. Klose nahm nur an 4 Weltmeisterschaften teil.

Es würde überraschen, wenn Messi sich in den nächsten Tagen nicht den alleinigen Rekord schnappt. Gegen Österreich (22.06.) oder Jordanien (28.06.) könnte die Marke von 16 WM-Toren fallen. Messi hätte dann in der GOAT-Debatte ein weiteres Argument auf seiner Seite.

Wie lange hält Messis Rekord?

Doch Messi droht Ungemach. Zum 1. Mal seit Fontaines Bestmarke vor 68 Jahren buhlen nämlich gleich 2 Spieler um den Torrekord. Kylian Mbappé steht nach seinem Doppelpack gegen den Senegal bereits bei 14 Treffern und sitzt der argentinischen Legende im Nacken. Gut möglich, dass der Franzose schon am 22. Juni gegen den Irak zu Messi aufschliesst – wenn dieser 4 Stunden vorher gegen Österreich nicht weiter davonzieht.

So oder so steht den Fans bei diesem Turnier ein faszinierendes Fernduell bevor. Und die Frage ist: Bei welcher Zahl steht der WM-Rekord nach dem Final am 19. Juli?

Klar ist: Die Zeit spricht für Mbappé. Während es für den bald 39-jährigen Messi mit Sicherheit die letzte WM sein wird, dürfte Mbappé mit seinen 27 Jahren noch die eine oder andere Endrunde vor sich haben. Kommt hinzu: Der französische Stürmer ist viel rasanter unterwegs als Messi. Dieser traf bei seinen ersten 4 Endrunden insgesamt «nur» 6 Mal. Mbappé steht bei seiner aktuell 3. Teilnahme schon bei 14 Toren.