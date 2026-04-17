Auf die Fussball-Fans warten bei der WM in New York wie befürchtet exorbitante Transportkosten.

Legende: Im kommenden Sommer ein angesagter Ort Das MetLife Stadium. Getty/Luke Hales

Die 30-minütige Zugfahrt von Manhattan zum MetLife Stadium in New Jersey und zurück wird während des WM-Turniers stolze 150 Dollar (ca. CHF 117) kosten. Das bestätigte der Verkehrsbetrieb New Jersey Transit am Freitag. Normalerweise liegt der Preis bei 12,90 Dollar.

Im Finalstadion sind in der Gruppenphase unter anderem Deutschland, Frankreich und England im Einsatz. Bei der WM 2022 in Katar und der EM 2024 in Deutschland hatten Fans mit einem Spielticket kostenlosen Zugang zum öffentlichen Nahverkehr erhalten.

Ermässigungen gibt es in New York keine, auch Kinder und Rentner müssen somit 150 Dollar bezahlen.

Fifa will nichts übernehmen

New York ist indes nicht allein: In Boston werden 95 US-Dollar für die Hin- und Rückfahrt im Bus berechnet, der Fahrkartenpreis für die Bahn soll auf 80 US-Dollar steigen. Anhänger in Europa reagierten empört auf die Berichte, zumal auch die Ticketpreise hoch sind.

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Die Fifa hatte zuletzt Forderungen aus der US-Politik nach einer Übernahme der Transportkosten der Fans bei der WM zurückgewiesen.