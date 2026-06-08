Während für die Schweizer Nati aktuell die Sonne scheint, macht man sich in Mexiko vor dem Eröffnungsspiel grosse Wetter-Sorgen.

Legende: Schauplatz des Eröffnungsspiel Das Mexiko-City-Stadion. Imago/Zuma Press Wire

Wetterkapriolen? Nicht bei der Schweizer Nati. In San Diego herrschen täglich Sonnenschein und warme Temperaturen, so auch jüngst beim 1:1 im letzten Test gegen Australien. Das Team von Trainer Murat Yakin kann sich im Trainingszentrum der San Diego Jewish Academy optimal vorbereiten.

Auch für das erste WM-Gruppenspiel am Samstag gegen Katar ist in San Francisco aktuelles solides Wetter vorausgesagt.

Starke Niederschläge am Eröffnungstag

Ganz anders sieht es weiter südlich aus: In Mexiko-Stadt bereitet das Wetter den Verantwortlichen grosse Sorgen. Auch am Donnerstag ist mit starken Niederschlägen und Gewittern zu rechnen.

Es ist der Tag des Eröffnungsspiels zwischen Mitgastgeber Mexiko und dem ehemaligen WM-Gastgeber Südafrika (um 13:00 Uhr Ortszeit/21:00 Uhr MESZ) – der Auftakt in die XXL-WM mit 104 Spielen. Vor der mexikanischen Pazifikküste droht sich zudem ein Wirbelsturm zusammenzubrauen.

Strassen geflutet, Metro-Zugänge gesperrt

Seit Tagen ist das Wetter in Mexiko-Stadt, wo zum dritten Mal nach 1970 und 1986 eine WM-Endrunde eröffnet wird, wechselhaft. Und so soll es auch in dieser Woche weitergehen. Morgens meist eher nur bewölkt, sollen nachmittags die Schauer und Gewitter einsetzen.

Die teilweise wolkenbruchartigen Regenfälle hatten zuletzt immer wieder zu überfluteten Strassen geführt. Auch der öffentliche Personennahverkehr wurde beeinträchtigt, Metro-Linien fuhren teilweise nicht, Zugänge zu den Stationen mussten geschlossen werden. Das zuständige Sekretariat rief immer wieder zu Vorsichtsmassnahmen auf.

Mehr als einmal wurde vom Sekretariat für integriertes Risikomanagement und Katastrophenschutz Alarmstufe Orange ausgelöst. Dabei sollen unter anderem im Freien befindliche Gegenstände gesichert oder überschwemmte Strassen gemieden werden.

Demos, Proteste und Blockaden

Zudem sorgen derzeit heftige Demonstrationen von Lehrern für Schlagzeilen vor der WM. Es geht um eine Rentenreform. Und auch Blockaden während der WM durch Lastwagenfahrer und Bauern sind zu erwarten.

Um auf die über 130'000 vermissten Menschen in Mexiko aufmerksam zu machen, wollen darüber hinaus auch deren Angehörige die WM-Bühne nutzen.

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