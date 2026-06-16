Guillermo Ochoa bestreitet seine 6. WM – ein Rekord. Nun spricht der 40-jährige Torhüter über die Zeit danach.

Legende: «Adiós» Guillermo Ochoa verabschiedet sich nach der WM von der Fussballbühne. Luke Hales/Getty Images

Guillermo Ochoa hat seinen Rücktritt nach der WM 2026 und über 20 Jahren allein im Nationalteam von Mitgastgeber Mexiko bestätigt. Die Nationalmannschaft sei immer sein Kompass gewesen, betonte Ochoa. Aber jetzt gehe diese Zeit zu Ende. «Ich sehe keinen Sinn mehr im Fussball. Ich sehe keinen Sinn mehr darin, weiterzuspielen», sagte er der Fifa.

Ochoa kommt bisher auf 153 Einsätze für «El Tri». Am 13. Juli, noch während der WM in Mexiko, den USA und Kanada, wird er 41 Jahre alt. Zusammen mit Argentiniens Lionel Messi (38) und Portugals Cristiano Ronaldo (41) bestreitet Ochoa seine 6. WM – ein Rekord.

Kommt Ochoa noch zu einem Einsatz?

Beim 2:0-Auftaktsieg der Mexikaner gegen Südafrika war Ochoa, der mittlerweile bei AEL Limassol auf Zypern spielt, nicht zum Einsatz gekommen. Vor der Partie war er unter dem Jubel der Fans im Mexiko-City-Stadion minutenlang über den Rasen geschritten und hatte die Stimmung sichtlich genossen. In der Nacht auf Freitag um 03:00 Uhr Schweizer Zeit absolviert Mexiko in Zapopan bei Guadalajara gegen Südkorea sein 2. Spiel.

FIFA WM 2026