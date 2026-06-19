Legende: Erlitt einen doppelten Beinbruch Ismaël Koné. Imago/Zuma Press

Ismaël Konés schwere Verletzung überschattete den glanzvollen 6:0-Sieg Kanadas über Katar in der Nacht auf Freitag. Der 24-jährige Mittelfeldspieler wurde nach einem harten Tackling auf einer Trage vom Feld geführt. Koné zog sich einen Bruch des Schien- und Wadenbeins zu, wie der kanadische Verband bekannt gab. Er sei bereits erfolgreich operiert worden. Das Turnier ist für ihn selbstredend zu Ende.

Koné meldete sich derweil mit einem emotionalen Post auf den Sozialen Medien. «Ich habe eure Liebe und Unterstützung gespürt; ganz ehrlich: vielen herzlichen Dank. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dankbar ich all jenen bin, die sich gemeldet haben und mich in ihre Gebete einschliessen. Ich danke Gott dafür, denn nicht jeder hat dieses Glück», schrieb der Akteur des Serie-A-Klubs Sassuolo.

«Prüfung für meinen Charakter»

«An meine kanadischen Brüder: (...) Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich euch von ganzem Herzen liebe und unsere Brüderschaft mir alles bedeutet. Was ihr gestern getan habt, werde ich nie vergessen. Ich bin sehr bald wieder da, und wir werden noch viele weitere gemeinsame Erinnerungen schaffen», schrieb Koné.

Er selbst wolle sich durch die schwere Verletzung nicht entmutigen lassen. «Dieser Kampf ist eine Prüfung für meinen Glauben und für meinen Charakter. Und ehrlich gesagt bin ich bereit dafür, denn Allah würde dir niemals eine Herausforderung auferlegen, die du nicht bewältigen kannst – und geprüft zu werden, ist das grösste Geschenk Gottes», erklärte der in der Elfenbeinküste geborene Koné.

Kanada trifft kommenden Mittwoch um 21:00 Uhr in seinem letzten Gruppenspiel in Vancouver auf die Schweiz. Koné will das Team nun von der Seitenlinie als (inoffizieller) Assistenzcoach unterstützen.