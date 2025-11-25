Cristiano Ronaldo kann an der WM 2026 von Beginn an auflaufen. Die Fifa hiess einen Rekurs des portugiesischen Verbands gut.

Daumen hoch: Ronaldo darf an der WM «auf Bewährung» spielen

Legende: Ziemlich beste Freunde Cristiano Ronaldo und US-Präsident Donald Trump. IMAGO / Avalon.red

Im 226. Länderspiel flog Cristiano Ronaldo zum ersten Mal vom Platz. Bei der 0:2-Niederlage Portugals in der WM-Qualifikation gegen Irland hatte der 40-jährige Superstar den Ellbogen ausgefahren. Das entscheidende Quali-Spiel gegen Armenien (9:1) verfolgte Ronaldo danach von zuhause aus.

Wegen der Tätlichkeit drohten dem Stürmer noch mehr Konsequenzen. Die Fifa hatte gemäss der portugiesischen Nachrichtenagentur LUSA ursprünglich eine Sperre von 3 Spielen verhängt. Ronaldo hätte damit erst im dritten WM-Gruppenspiel zum Einsatz kommen können.

Erfolgreicher Rekurs

Portugals Verband reichte gegen den Entscheid jedoch erfolgreich Rekurs ein. Die Fifa veröffentlichte am Dienstag ein Disziplinarurteil, das eine Sperre von 3 Spielen vorsieht, wobei 2 dieser Spiele für eine einjährige Bewährungsfrist ausgesetzt wurden. Das heisst, Ronaldo ist schon beim WM-Auftakt wieder spielberechtigt.

Dass der Portugiese in der Zwischenzeit ein Abendessen mit US-Präsident Donald Trump im Weissen Haus genoss, ist wohl reiner Zufall.