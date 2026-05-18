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Nati: «Find the Squad» Akanji und Muheim ebenfalls dabei – 14 WM-Fahrer sind bekannt

18.05.2026, 09:55

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Manuel Akanji und Miro Muheim.
Legende: Dürfen sich an der WM beweisen Manuel Akanji und Miro Muheim. Freshfocus/Toto Marti

Themen in diesem Liveticker

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  • Drei Spieler haben die Haare schön
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  • Durch die Blume: Blühen Zakaria und Sow an der WM auf?
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