Diese Spieler sind bisher bestätigt

Fassnacht, Cömert und Amenda erhalten das Vertrauen

Drei Spieler haben die Haare schön

Yakin baut auf Widmer, Akanji und Keller

Durch die Blume: Blühen Zakaria und Sow an der WM auf?

«Freulerwehr» enthüllt nächste WM-Fahrer