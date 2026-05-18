Nati: «Find the Squad»
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Fassnacht, Cömert und Amenda dabei – 17 WM-Fahrer sind bekannt
- Das Nati-Kader für die WM in den USA, Kanada und Mexiko wird am Montag und Dienstag tröpfchenweise veröffentlicht.
- Am Mittwoch wird Trainer Murat Yakin an einer Medienkonferenz zum Aufgebot Stellung nehmen.
Themen in diesem Liveticker
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Diese Spieler sind bisher bestätigt
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Fassnacht, Cömert und Amenda erhalten das Vertrauen
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Drei Spieler haben die Haare schön
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Yakin baut auf Widmer, Akanji und Keller
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Durch die Blume: Blühen Zakaria und Sow an der WM auf?
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«Freulerwehr» enthüllt nächste WM-Fahrer
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Finden Sie die Namen der Nati-Spieler im Schulklassen-Bild?
WM 2026
SRF zwei, Sportflash, 18.05.2026, 20 Uhr
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SRF