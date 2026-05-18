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Nati: «Find the Squad» Fassnacht, Cömert und Amenda dabei – 17 WM-Fahrer sind bekannt

18.05.2026, 09:55

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Fussballspieler beim Training auf dem Platz in Lausanne.
Legende: Darf sich an der WM beweisen Christian Fassnacht. Freshfocus/Toto Marti

Themen in diesem Liveticker

  • Diese Spieler sind bisher bestätigt
  • Fassnacht, Cömert und Amenda erhalten das Vertrauen
  • Drei Spieler haben die Haare schön
  • Yakin baut auf Widmer, Akanji und Keller
  • Durch die Blume: Blühen Zakaria und Sow an der WM auf?
  • «Freulerwehr» enthüllt nächste WM-Fahrer
  • Finden Sie die Namen der Nati-Spieler im Schulklassen-Bild?

WM 2026

SRF zwei, Sportflash, 18.05.2026, 20 Uhr ; 

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