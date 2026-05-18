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Nati: «Find the Squad» Okafor erhält das Vertrauen – 6 WM-Fahrer sind bekannt

18.05.2026, 09:55

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Mann hebt den Daumen, lächelt.
Legende: Darf sich an der WM beweisen Noah Okafor. Keystone/Claudio Thoma
  • Das Nati-Kader für die WM in den USA, Kanada und Mexiko wird am Montag und Dienstag tröpfchenweise veröffentlicht.
  • Bisher bestätigt sind: Gregor Kobel (Tor), Ricardo Rodriguez (Abwehr), Remo Freuler, Granit Xhaka, Noah Okafor und Johan Manzambi (Mittelfeld und Sturm).
  • Am Mittwoch wird Trainer Murat Yakin an einer Medienkonferenz zum Aufgebot Stellung nehmen.

Themen in diesem Liveticker

  • «Freulerwehr» enthüllt nächste WM-Fahrer
  • Finden Sie die Namen der Nati-Spieler im Schulklassen-Bild?

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